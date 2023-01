HBO Konfirmasi Serial The Last of Us Berlanjut ke Musim Kedua

SERIAL "The Last of Us" yang ditayangan jaringan televisi HBO bakal berlanjut ke musim kedua.

“Sekarang kami sangat senang bisa melakukannya lagi dengan musim kedua! Atas tim di Naughty Dog & PlayStation, kami menyampaikan terima kasih," kata produser eksekutif Neil Druckmann, yang juga merupakan salah satu pembuat video game aslinya.

Serial "The Last of Us" didasarkan pada video gim berjudul sama yang dirilis pertama kali pada 2013. Pengumuman atas pembaruan musim serial itu muncul hanya setelah dua episode musim pertama ditayangkan di HBO dan HBO Max.

Langkah untuk memperbarui serial ini tidak terlalu mengejutkan mengingat "The Last of Us" mendapat sambutan hangat dari para kritikus dan penonton. Hal itu ditunjukkan dalam ulasan yang kuat di Rotten Tomatoes, bahkan episode keduanya menarik 5,7 juta penonton di AS.

“Setelah mempersembahkan musim pertama yang tak terlupakan ini, saya tidak sabar untuk menyaksikan tim ini kembali bersinar di musim kedua," kata wakil presiden eksekutif HBO Programming dan kepala program serial dan film drama HBO, Francesca Orsi.

Serial "The Last of Us" mengikuti kisah penyintas yang berusaha bertahan hidup setelah kemunculan infeksi "jamur zombie" yang memicu pandemi global.

Serial ini dibintangi oleh Pedro Pascal dan Bella Ramsey sebagai pemeran utama. Sederet bintang lainnya termasuk Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, hingga aktris Indonesia Christine Hakim yang berperan sebagai profesor mikologi.(Ant/OL-5)