Film Kiko In the Deep Sea Siap Tayang 23 Februari 2023

Rumah produksi MNC Animation dan MNC Pictures kembali menggelar konferensi pers untuk mempromosikan film animasi terbaru Kiko In the Deep Sea kepada awak media yang sebentar lagi akan tayang di Indonesia. Seperti serialnya yang sudah sukses tayang di RCTI sejak 2014, film Kiko In the Deep Sea masih menceritakan kehidupan bawah laut dimana Kiko dan teman-temannya tinggal.

Dalam film ini, Kiko dan teman-temannya pergi dalam misi penyelamatan yang seru dan menghibur para penonton khususnya anak-anak Indonesia. Dengan kehidupan ekosistem laut saat ini, kehadiran film Kiko In the Deep Sea dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk kembali mengenal ekosistem laut serta menjaga kebersihannya.

Kisah Kiko, Tingting, Poli, Patino, Lola beserta Karkus dan Pupus pergi menelusuri dan menginvestigasi kerusakan ekosistem yang sedang terjadi di sebuah kota Asri di dalam laut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Putri Clara dari Shell Castle. Putri Clara sedang mencari lima mutiara pelindung perairan yang hilang. Tanpa adanya mutiara tersebut, kehidupan perairan akan menjadi musnah. Kiko dan teman-teman memutuskan untuk membantu menemukan seluruh mutiara demi keselamatan laut. Dalam misi ini, Kiko dan teman-teman melewati banyak rintangan dan menghadapi berbagai monster penjaga mutiara.

FIlm Kiko In the Deep Sea tak hanya diperankan oleh karakter serial awal yang ada di RCTI, tapi ada beberapa pemain baru dari kalangan artis yang menunjukkan bakatnya dalam mengisi suara film animasi seperti Arbani Yasiz, Felicya Angelista dan Robby Purba. Adapun soundtrack film Kiko In the Deep Sea diciptakan oleh Liliana Tanaja Tanoesoedibjo yang dinyanyikan secara epik oleh penyanyi cilik Romaria.

Konferensi pers dilaksanakan pada 26 Januari 2023 berlokasi di Jakarta Aquarium & Safari di Neo Soho Jakarta. Dalam acara ini, para pemain dan pengisi suara serta Liliana Tanaja Tanoesoedibjo sebagai executive producer film Kiko In the Deep Sea turut ikut hadir. “Film animasi Kiko In the Deep Sea hadir dengan cerita yang wajib untuk ditonton oleh keluarga terutama anak-anak. Menceritakan tentang persahabatan yang solid antara Kiko dan teman-temannya, film ini juga sarat akan pesan moral untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan laut dengan cara yang seru dan menyenangkan," kata Liliana Tanaja Tanoesoedibjo, Direktur Utama MNC Animation.

Selain menayangkan official trailer dan poster, Romaria juga hadir untuk menyanyikan official soundtrack film secara live. Sesuai dengan tema yang menceritakan kehidupan ekosistem laut, lokasi Jakarta Aquarium & Safari dipilih karena memiliki banyak koleksi satwa air dan non air yang menarik. Tidak hanya sebagai sarana hiburan, Jakarta Aquarium & Safari menjadi lokasi yang tepat bagi yang ingin belajar lebih banyak tentang kehidupan laut dengan melihatnya secara langsung.

Cerita yang diangkat dalam film Kiko In the Deep Sea membawa misi yang amat penting dan mengajak kita untuk menjaga kebersihan alam sekitar terutama laut. Kebersihan laut berdampak besar bagi kehidupan manusia yang wajib untuk dilestarikan sehingga perlu ditanamkan sejak dini. Saksikan keseruan kisah Kiko dan teman-teman di film Kiko In the Deep Sea yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 23 Februari 2023. (OL-12)