Call It Love akan Tayang di Disney+ Hotstar Mulai 22 Februari

DRAMA Korea Call It Love akan tayang ekslusif di Disney+ Hotstar mulai 22 Februari 2023 mendatang.

Disney+ Hotstar, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (25/1), mengatakan, ketika hidup Woojoo hancur karena kekasih gelap ayahnya, ia rela melakukan apa pun demi merebut kembali kebahagiaannya.

Kehidupan Woojoo seketika berubah saat ia mengetahui tentang perselingkuhan ayahnya. Keadaan menjadi semakin parah ketika ayahnya tiba-tiba meninggal dan kekasih gelap ayahnya mengusirnya dari rumah.

Saat menyusun rencana balas dendamnya, Woojoo tidak menyangka ia akan jatuh cinta dengan Dongjin, putra dari perempuan yang menghancurkan hidupnya tersebut.

Dibintangi oleh Kim Youngkwang (Somebody, On Your Wedding Day) sebagai CEO Han Dongjin yang kesepian, Lee Sungkyoung (Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, The Doctors) sebagai Sim Woojoo, Sung Jun (Island, Discovery of Love) sebagai teman Woojoo; Ahn Heeyeon (Hit The Spot) sebagai mantan kekasih Dongin, dan Kim Yewon (You Are My Spring) sebagai adik perempuan Woojoo, Call It Love disutradarai Lee Kwangyoung (No, Thank You).

Call It Love pertama kali diumumkan sebagai bagian dari Disney Content Showcase 2022 yang akan menambah deretan konten Hallyu sukses di Disney+ Hotstar, dan akan bergabung bersama serial menarik lainnya seperti Big Mouth, yang bercerita tentang seorang pengacara tidak kompeten yang dipenjara dan dituduh sebagai salah satu penipu terkenal.

Selain itu, drama itu juga akan bergabung dengan Snowdrop, yang membawakan kisah tragis seorang mahasiswi yang harus menentang keluarga dan negaranya untuk menyelamatkan lelaki yang ia cintai serta kisah seru lainnya. (Ant/OL-1)