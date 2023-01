Panic Attack, Single Anyar Khai Dreams

MUSISI Amerika Serikat (AS) Khai Dreams merilis single terbaru Panic Attack, single ketiga yang dirilis dari album perdananya yang berjudul Absolute Heartbreak, yang siap dirilis pada 27 Januari 2023 melalui AWAL Recordings.

Terinspirasi dari musik country dan folk, Panic Attack menceritakan tentang pikiran yang datang saat seseorang sedang merasa kesepian, diiringi alunan gitar yang menenangkan.

Sepuluh lagu dari album Absolute Heartbreak akan menampilkan single-single yang sudah dirilis sebelumnya seperti Rats, dengan video klip yang disutradarai teman Khai sendiri, Ray McMahon, dan Bugs, yang video klip bernuansa animasinya disutradarai oleh Yana Pan, dengan alur cerita yang dibuat oleh khai sendiri.

Kental dengan nuansa bedroom pop, album Absolute Heartbreak dengan sempurna memamerkan talenta menulis lagu khai dan menjadi penanda era barunya.

Seorang musisi non-biner keturunan Vietnam, Khai menggunakan internet sebagai tempat ia bersinar dan menjadi dirinya sendiri.

Situs-situs seperti Gaia Online, Neopets, dan Runescape menjadi tempat Khai menjadi seseorang yang ia inginkan.

Musik menjadi tempat yang sama baginya. Berbagai hal seperti wormhole YouTube, software audio seperti Audacity, dan mempelajari cara bermain ukulele menjadi pelarian bagi Khai di mana ia dapat bermimpi.

Lewat eksplorasi-eksplorasi tersebut, Khai, yang saat ini berumur 23 tahun, mulai merilis musik dari kamar tidurnya pada 2017 lewat sejumlah single seperti I Hold You Close To Me dan Lost In You, diikuti dengan EP kolaborasi dengan Atwood pada 2018 berjudul Nice Colors.

Pada 2019, Khai merilis EP Now and Then, yang menampilkan single Sunkissed, yang sukses mengumpulkan lebih dari 200 juta stream di berbagai platform streaming musik dan telah digunakan oleh lebih dari 140.000 video di TikTok. (RO/OL-1)