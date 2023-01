Pasar Musik Festival, Ajang Kreasi Musisi dan Seniman Lokal

PASAR Musik Festival digelar untuk menjadi ajang kreasi para musisi dan seniman lokal untuk menampilkan karya dan nada harmonis dalam pengalaman nuansa nusantara yang khas.

“Pasar Musik adalah pentas kurasi karya anak bangsa dengan misi menghadirkan musik, seni dan budaya kepada masyarakat,” kata Head of Marketing Pasar Musik Festival, Jilan Izdihar di Jakarta.

Pasar Musik Festival, kata Jilan Izdihar, didirikan pada Juni 2022, bertepatan Pentas Pasar Musik di Bengkel Space.

“Alasan didirikan Pasar Musik Festival karena ingin menggabungkan kebutuhan harian warga, yaitu pasar dan musik. Pencetusnya adalah CEO Nugraha Artha dan tim kreatif,” kata Jilan Izdihar.

Dalam waktu dekat, kata Jilan Izdihar, pihaknya akan menggelar Pasar Musik Festival, di Gambir Expo, 10-12 Febuari 2023. Harga tiket normal untuk tiga hari dibanderol Rp700 ribu.

“Filosofi Pasar Musik Festival adalah ingin mengumpulkan warga untuk merasakan pengalaman pada waktu yang bersamaan, yaitu kebutuhan mereka sehari-hari seperti pasar dan musik,” kata Jilan Izdihar.

Dalam Pasar Musik Festival Musik nanti, menurut Jilan, akan menampilkan Dewa 19 Featuring Ello, Arsy Widiyanto, Kahitna, Yovie and Nuno, Dewi Perssik, Fiersa Bersari, Gigi, Kangen Band, JKT 48, Nadin Amizah, Kunto Aji, Last Child, Letto, Jamrud, Maliq & D'Essentials, Marcel Siahaan, Padi Reborn, Rizky Febian, Rocket Rockers, The Changcuters, Tiara Andini, Tipe-X, Vierratale, Seringai, Shaggy Dog, Pee Wee Gaskins, dan sejumlah artis-artis lainnya.

Salah satu nama yang cukup menjadi perhatian dalam Pasar Musik Festival adalah Marcello Tahitoe alias Ello. Dia dipilih menjadi vokalis Dewa 19. Namun, posisi Ello sendiri bukan menjadi personel tetap Dewa 19, tetapi ia hanya menjadi vokalis featuring.

Kondisi ini sama seperti penyanyi lainnya yang sudah lebih dahulu menjadi vokalis featuring Dewa 19, seperti Ari Lasso, Virzha, Once, dan Judika. Kehadiran Ello disambut baik oleh para personel Dewa 19. (RO/OL-7)