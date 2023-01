Intip Deretan Bintang K-Pop yang Lahir di Tahun Kelinci

Tanggal 22 Januari menandai awal siklus baru dalam kalender lunar atau sistem penanggalan Tiongkok dan tahun ini merupakan Tahun Kelinci Air.

Menurut kepercayaan tradisional, kelinci melambangkan umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran. Orang-orang yang lahir di Tahun Kelinci memiliki sifat yang cenderung energik namun hati-hati, lembut, serta sabar.

Banyak artis Korea yang lahir pada Tahun Kelinci Api atau bertepatan dengan tahun 1987 tidak lagi aktif di kancah K-pop, namun beberapa di antaranya masih aktif berkarier di dunia musik ataupun di bidang lainnya di industri hiburan.

Mengutip laporan South China Morning Post, Minggu, nama-nama seperti Jay Park, Kyuhyun dan Ryeowook "Super Junior", Ga-in "Brown Eyed Girls", serta rapper Beenzino mewakili Tahun Kelinci Api 1987.

Park Jae-beom atau lebih dikenal dengan Jay Park dikenal karena memulai debutnya sebagai anggota grup K-pop 2PM pada 2008. Pada Maret 2022, Jay Park mendirikan label baru bernama More Vision, setelah berhenti dari dua label yang dia dirikan, AOMG dan H1ghr Music.

Baru-baru ini, dia menjadi pembawa acara talk show musik di KBS berjudul "The Seasons". Dia juga meluncurkan merek soju, Won Soju, dengan penjualan sekitar 30 miliar won pada 2022.

Kyuhyun dan Ryeowook Super Junior masih cukup aktif dalam karier, baik sebagai anggota grup Super Junior maupun sebagai artis solo. Keduanya saat ini sibuk dengan tur konser "Super Show 9" Super Junior.

Selain itu, Ga-in dari girl group Brown Eyed Girls serta rapper Beenzino, yang menikah dengan model Jerman Stefanie Michova pada Agustus 2022, juga lahir di Tahun Kelinci Api.

Ada pula artis K-pop yang lahir di Tahun Kelinci Bumi atau bertepatan dengan tahun 1999 yang aktif dalam dunia musik saat ini, baik yang memulai debutnya di generasi ketiga K-pop antara 2012 dan 2017 atau generasi keempat mulai tahun 2018.

Beberapa nama anggota girl group yang lahir di Tahun Kelinci Bumi termasuk Yeri "Red Velvet", Chaeyoung dan Tzuyu "Twice", Su-hyun "Akmu", Arin "Oh My Girl", Yuqi "(G)I-dle", serta Mashiro dan Xiaoting "Kep1er". Adapun penyanyi solo termasuk Yena dan Chuu.

Di deretan boy group, nama-nama seperti Dino "Seventeen", Ju Hak-nyeon "The Boyz", U "ONF", Mark "NCT", Yeonjun "TXT", serta Wooyoung "Ateez" juga lahir di Tahun Kelinci Bumi. Selain itu, artis solo seperti Park Ji-hoon, Yunho, Yeosang, San, dan Minki juga termasuk di antaranya. (Ant/OL-12)