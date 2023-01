Rain akan Berduet dengan Kim Ha Neul di Serial Drama Korea

RAIN dan Kim Ha Neul dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk membintangi serial drama Korea She (judul sementara). Kabar ini telah dikonfirmasi oleh agensi mereka, RAINCOMPANY dan IOK Company.

"Rain telah mendapatkan tawaran membintangi She dan saat ini sedang dalam pembicaraan," kata RAINCOMPANY, dikutip dari Soompi, Jumat (20/1).

"Kim Ha Neul telah mendapatkan tawaran untuk tampil di drama She dan saat ini sedang meninjaunya," ungkap IOK Company.

She merupakan drama action-romance, yang menceritakan soal Oh Wan Soo, seorang penggalang dana yang hidupnya sempurna setelah menikah.

Drama tersebut akan disutradarai Park Hong Kyun, yang sebelumnya menggarap Hwayugi, The Greatest Love, dan The Great Queen Seon Deok, dan akan ditulis oleh Choi Yoon Jung, penulis Only Love, Three Sisters, dan The Person I Love.

Kim Ha Neul mendapat tawaran untuk berperan sebagai Oh Wan Soo, sementara Rain disebut-sebut akan berperan sebagai Seo Do Yoon.

Seo Do Yoon diceritakan sebagai pria yang memasuki kehidupan Oh Wan Soo untuk balas dendam. Namun, pada akhirnya dia menjadi pengawal Oh Wan Soo.

Selain sebagai mantan pengawal presiden di Blue House, Seo Do Yoon juga memiliki latar belakang yang luar biasa sebagai lulusan universitas kepolisian dengan keterampilan seni bela diri dan keahlian menembak.

Jika tawaran ini diterima oleh kedua aktor, She akan menjadi drama pertama Rain sejak Ghost Doctor, serta menandai kembalinya Kim Ha Neul ke layar kaca setelah drama Kill Heel. (Ant/OL-1)