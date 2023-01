Meryl Streep Muncul di Season 3 Only Murders In The Building

PENGUMUMAN mengejutkan hadir dari akun Instagram Selena Gomez. Aktris dan penyanyi itu mengunggah video di belakang layar untuk season 3 serial Only Murders in the Building. Kejutan muncul ketika Meryl Streep tiba-tiba muncul di video tersebut.

Kehadiran Streep juga ditegaskan oleh Steve Martin, yang mengungkapkan aktris pemenang Piala Oscar berusia 73 tahun itu telah bergabung dengan serial yang tayang di Indonesia melalui Disney+ Hotstar itu.

"Syuting Season 3 Only Murders in the Building telah dimulai! Pemeran untuk diimpikan," tulis Martin, 77, di Twitter di samping foto hitam putih Streep dan Martin tersenyum bersama Martin Short , Selena Gomez, dan juga pemeran baru Paul Rudd .

Akun Twitter acara tersebut mengomentari cicitam Martin, yang menulis, "Sungguh suatu KEHORMATAN memiliki Meryl di gedung kami!"

Bergabungnya Streep juga membangun keceriaan dan kebahagiaan baru bagi para pemain. Bahkan, Gomez, 30 menuturkan kegembiraan lewat akun Instagram pribadinya.

Kebahagiaan Gomez dan para pemain lainnya terpancar dari video yang dibagikan mantan kekasih Justin Bieber itu dengan deskripsi, "Aku bisa menangis (ditambah dengan emoji menangis haru) season 3 akan datang!"

Dalam videonya juga terdapat percakapan Gomez dan pemeran Only Murders in this Buildings yang ada di belakang layar.

"Hai teman-teman, kita sudah siap! Apa yang kita syutingkan hari ini? Season 3! Geng sudah kembali!" kata Gomez sambil mengarahkan kamera ke lawan mainnya Martin, 77, dan Short, 72.

"Hore! Bisakah ini menjadi lebih baik? Oh, tunggu!" Gomez kemudian mengarahkan kamera ke pemeran tambahan baru Rudd, 53, yang menggoda, "Ya, saya pikir ini bisa menjadi sedikit lebih baik."

Bahkan Saat Gomez dan Martin bercanda dengan bercanda tentang apa yang dimaksud Rudd dengan komentarnya, Streep dengan bercanda muncul dari balik bahu Gomez.

"Steve, kamu mau bantal?" Streep bertanya pada Martin, yang berterima kasih padanya karena meletakkan bantal di belakang punggungnya. "Marty, ada yang kamu butuhkan?"

Short menindaklanjuti pertanyaan Streep dengan bercanda mengatakan kepadanya, "Hanya teh yang saya minta setengah jam yang lalu, terima kasih."

"Aku baik-baik saja. Terima kasih, Bu. Kamu manis," Gomez kemudian memberi tahu bintang The Devil Wears Prada sebelum terlihat bereaksi terhadap Streep dengan membuka mulutnya karena terkejut.

Streep adalah tambahan terbaru yang bergabung dengan pemeran musim 3 OMITB . Di season 2 final acara tersebut, terungkap bahwa karakter Short, Oliver, harus memimpin produksi Broadway yang dibintangi oleh aktor terkenal Ben Glenroy, yang diperankan oleh Rudd. Dalam pembukaannya banyak penonton yang antusias sampai Ben tiba-tiba pingsan di depan penonton yang penuh sesak pada malam pembukaan.

Rekan pembuat serial dan produser eksekutif John Hoffman secara eksklusif mengungkapkan kepada semua orang bahwa keputusan untuk merekrut Rudd untuk peran yang mengejutkan "adalah bagian impian yang sebenarnya bagi kami,” ujar John Hoffman.

Bahkan John juga menambahkan, dalam season 3 ini. Akan banyak kejutan di serial itu mengenai kisah Ben Glenroy yang dibintangi oleh Rudd.

"Seperti yang diketahui oleh mereka yang mengetahui acara kami dengan baik, banyak kejutan menunggu tentang kisah Ben Glenroy di musim 3 kami," ungkapnya.

Only Murders in the Building tayang perdana di Hulu pada Agustus 2021 dan mendapat banyak pujian.

Di tengah musim kedua pada musim panas ini, layanan streaming memperbarui seri pada Juli untuk season ketiga.

Dalam ceritanya, Only Murders In The Building mengikuti kisah tiga penggemar kriminal sejati yang menemukan diri mereka terbungkus dalam misteri pembunuhan ketika kematian mengerikan terjadi di dalam apartemen eksklusif mereka di New York.

Serial ini telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan, termasuk serial musikal/komedi terbaik di Golden Globes tahun ini. (OL-1)