Mood Swings, Album Baru Vedo, yang Tampilkan Chris Brown dan Tink

PENYANYI dan penulis lagu multiplatinum asal Amerika Serikat (AS), Vedo, akhir pekan lalu, merilis albumnya yang ke-6 berjudul Mood Swings melalui EMPIRE.

Ia menyebut album itu sebagai proyeknya yang paling dinamis hingga saat ini. Mood Swings menampilkan 13 lagu dan menangkap dengan sempurna berbagai emosi dari seorang pria yang mengarungi perjalanan dalam hubungan dan cinta. Album ini menampilkan superstar dunia, Chris Brown, yang membawa Vedo sebagai nominator penghargaan Grammy untuk kontribusinya di lagu Warm Embrace.

Mood Swings juga menampilkan penyanyi dan rapper asal Chicago, Tink dalam lagu berjudul Somebody.

Sederet produser berbakat berkontribusi dalam album Mood Swings, termasuk pemenang penghargaan Grammy, Needlyz; Spiff Sinatra, yang telah berkolaborasi dengan Drake, 21 Savage, Future, Cordae, dan Latto; Troy Taylor yang telah berkolaborasi dengan Trey Songz, Tink, dan Keyshia Cole; Hero the Producer, atau kolaborator Dreamville dan Tee Grizzley; dan Saint Luca, rekan kolaborator Lil Tecca dan Blxst.

Vedo mempersiapkan para pendengarnya untuk sebuah roller-coaster emosi di album Mood Swings mulai dari lagu-lagu tentang cinta, gairah, keterbukaan, pertumbuhan, dan banyak lagi.

Di album ini, para pendengar dimanjakan dengan berbagai mood, mulai dari sebuah ballad indah yang para penggemar katakan sebagai lagu pernikahan yang sempurna seperti Forever, hingga singles serba bersemangat dan cocok sebagai musik musim panas, Do You Mind.

Tentang proses pembuatan album itu, Vedo bercerita, "Ini adalah album di mana aku pertama kali memiliki sebuah tim penulis yang ikut membantuku dalam proyek ini, dan kami mendapat kesempatan untuk benar-benar belajar dari satu sama lain. Musik berbicara untuk dirinya sendiri dan kami hanya ingin para pendengar untuk merasakan apapun emosi dan mood yang dibawa musik kami."

Dirilisnya album terbaru Vedo bertepatan dengan momentum penampilan Vedo, yang kini viral di Tiny Desk Concert, dengan teman lama dan mentornya, Usher, yang menyebutnya sebagai salah satu suara terbaik di generasi saat ini.

Momentum kejayaan Vedo kemudian dilanjutkan lewat penampilannya di Something in the Water Festival milik Pharrell dan perilisan EP-nya pada 2022, While You Wait bersama produser OG Parker.

Kontribusi Vedo di dunia musik R&B tentu tidak dapat diragukan lagi. Ia turut berkontribusi untuk lagu Don't Waste My Time dari Usher & Ella Mai, Warm Embrace milik Chris Brown, dan single bersertifikasi 2x platinumnya sendiri You Got It.

Mengantisipasi tahun yang besar kedepannya, Vedo mengumumkan album berikutnya juga sudah siap, bersamaan dengan rencana untuk terjun ke dunia akting dan meluncurkan merek tequila miliknya sendiri. (RO/OL-1)