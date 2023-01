Ini Empat Fakta tentang Drama Korea The Fabulous

SERIAL drama Korea The Fabulous sudah tayang di Netflix sejak akhir Desember lalu. Serial itu mengisahkan impian, cinta dan persahabatan serta mengajak penonton menyelami dunia empat sahabat yang bekerja di industri mode.

Berikut empat fakta drama Korea yang dibintangi Choi Min-ho dari grup idola K-pop SHINee, serta Chae Soo-bin, Lee Sang-won dan Park Hee-jung itu seperti disiarkan keterangan pers Netflix, beberapa waktu lalu.

1. Hadirkan cerita di balik gemerlap dunia fesyen

Demi menghadirkan dunia mode yang autentik, The Fabulous melibatkan orang-orang yang berasal dari industri tersebut.

Konsultan kreatif Kang Ji-hye, misalnya, memiliki pengalaman 20 tahun dan berupaya menampilkan dunia mode secara konkret, terutama perjuangan dan suka duka di balik industri yang tampak glamor tersebut.

Desainer Minju Kim yang memenangkan acara kompetisi Next in Fashion pada 2020 secara khusus merancang sejumlah pakaian untuk serial ini.

Kemudian, Lee Sang-woon, yang berperan sebagai perancang busana Joseph berdiskusi dengan Minju Kim untuk lebih mendalami karakternya.

Model Park Hee-jung yang juga berperan sebagai model mengusulkan pada tim busana The Fabulous agar kostum-kostum lama miliknya dapat digunakan untuk keperluan syuting demi menyuguhkan tayangan yang terasa lebih autentik.

2. Kisah persahabatan kaum muda

Mengangkat dinamika kehidupan dan persahabatan empat orang muda, serial ini penuh dengan energi belia yang meletup-letup.

Awalnya, para pemeran utama bersikap canggung karena baru saling mengenal, namun mereka menjadi akrab ketika sutradara menyarankan mereka agar berbicara sebagaimana dengan teman.

Usia yang sepantaran juga membuat para pemeran mudah menyelami karakter masing-masing, termasuk segala masalah yang dihadapi pada usia tersebut.

Hubungan erat dengan para pemeran berlanjut di balik layar seperti bersama-sama mengunjungi photobooth saat jeda syuting. Foto-foto tersebut menjadi properti di serial.

3. Lebih dari cerita komedi romantis biasa

Sutradara Kim Jeong-hyeon merasa The Fabulous bukan sekedar tayangan bergenre komedi romantis biasa, setelah dia membaca naskah serial itu. Dia menambah referensi dengan menonton berbagai dokumenter fesyen serta melakukan riset dan wawancara dengan para pekerja mode.

Serial ini diharapkan dapat membuat penonton berusia muda merasa terhubung dengan adanya penggambaran berbagai perjuangan kaum muda yang mulai menapaki karier dan mengatasi tantangam demi mencapai impian.

"Saya merasa penonton muda akan seperti melihat diri mereka sendiri, terutama dalam hal pentingnya memiliki sahabat kala mereka mulai menjadi anggota masyarakat. Awalnya mungkin menakutkan, tapi jika terus didorong hasrat dan didampingi kawan, segalanya menjadi lebih mudah," kata dia.

4. Deretan aktor ternama

Bagi Kim Jeong-hyeon, Chae Soo-bin, yang dikenal melalui film Sweet & Sour merupakan pilihan tepat untuk memerankan perempuan modern dan independen Pyo Ji-eun.

Sementara penyanyi Choi Min-ho, yang sebelumnya berpartisipasi dalam Yumi's Cells, Lovestruck in the City, dan The Battle of Jangsari berperan sebagai fotografer Woo-min. Dia belajar memotret di bawah bimbingan fotografer profesional serta mendalami seluk beluk fotografi.

Di sisi lain, Lee Sang-won, yang sedang naik daun, mendapat pujian Kim Jeong-hyeob karena kemampuannya menggambarkan karakter manusiawi dari perancang busana Joseph.

Sementara model Park Hee-jung sengaja dipilih sebagai sosok yang sangat memahami dunia fesyen dan bisa membantu sesama pemeran untuk menjalani industri tersebut.

"Saya menjalani audisi dengan sutradara Kim melalui Zoom. Walau tidak mengingatnya, ternyata saat itu saya bilang, 'Aku model ternama! Pilih aku'," tutur Park Hee-jung. (Ant/OL-1)