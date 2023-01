Ber Rilis Single Your Internet Sucks

MUSISI dan penulis lagu yang sedang ramai dibicarakan, Ber, pekan lalu, merilis single terbaru bersamaan dengan video liriknya, yaitu Your Internet Sucks.

Ber bercerita, "Your Internet Sucks adalah lagu tentang seorang laki-laki yang mematahkan hatiku. Aku tidak mengharapkan hal-hal buruk untuknya, tapi aku mengharapkan hal-hal kecil menyebalkan terjadi kepadanya. Misalnya ketika ia sedang bermain Fortnite, aku harap koneksi internetnya jelek."

Your Internet Sucks adalah rilisan terbaru yang diambil dari EP Ber yang akan datang, Halfway, yang akan dirilis 17 Februari 2023.

Baca juga: Ber akan Rilis EP Baru pada 17 Februari

EP ini menampilkan jangkauan Ber yang luas sebagai penulis lagu, musisi, dan seniman seraya ia mengembangkan basis penggemar setianya.

"Aku menulis EP berisi 6 lagu ini ketika sedang tidak bisa melupakan seseorang yang pergi menghilang begitu saja, walaupun aku mencoba untuk move on," cerita Ber. "Lagu-lagu ini datang dari tempat yang lucu dan tidak nyaman di antara patah hati dan bahagia, dan melukiskan gambaran tentang bagaimana perasaanku ketika aku akhirnya merasa seperti sudah setengah jalan dalam perjalananku untuk berpisah."

Berasal dari Bemidji, Minnesota, Amerika Serikat (AS), Ber menghabiskan sebagian besar kehidupan dewasanya di Inggris sebelum pindah kembali ke AS pada 2021, di mana ia tinggal di ruang bawah tanah milik pamannya.

Selama transisi yang tidak terduga ini, Ber mulai membuat EP perdananya, And I'm Still Thinking About That, dari jarak jauh sambil berkolaborasi dengan berbagai musisi seperti Sfven, Hazel English, dan Hot Dennis.

Setelah dirilis, single utama Meant To Be langsung viral dan mengumpulkan lebih dari 60 juta stream secara global.

Setelah dipuji untuk penulisan lagunya yang tulus dan vokalnya yang lembut, Ber meraih dukungan dari tastemaker musik Zane Lowe serta Travis Mills dan juga BBC Radio 1 dan Triple A Radio.

Ber memberikan penampilan perdananya di festival SXSW tahun ini serta Summerfest di Wisconsin dan tampil bersama Tom Odell, JP Saxe, Holly Humberstone, dan Maisie Peters. (RO/OL-1)