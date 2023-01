Lee Dong Hwi dan Jung Eun Chae Beradu Akting di Film Maybe We Broke Up

AKTOR Korea Selatan Lee Dong Hwi dan Jung Eun Chae beradu akting sebagai sepasang kekasih di film berjudul Maybe We Broke Up (judul tentatif) yang dijadwalkan tayang di bioskop setempat pada Februari mendatang.

Digarap oleh sutradara Hyung Seul-woo, film tersebut mengikuti kisah pasangan muda yang sudah lama menjalin hubungan. Namun, hubungan itu terancam kandas karena mereka tidak lagi memiliki keyakinan yang sama tentang kehidupan dan cinta.

Dalam Maybe We Broke Up, Lee memerankan karakter Jun-ho, yang pindah ke rumah pacarnya dan terus berusaha belajar untuk ikut ujian pegawai negeri. Dia kemudian mulai kehilangan harapan dalam hidup dan menyalahkan pacarnya.

"Saya langsung jatuh cinta dengan naskahnya. Saya suka bagaimana naskah itu menggambarkan perjuangan orang dewasa muda dengan cara yang realistis. Saya yakin film ini bisa mendapatkan simpati penonton," kata Lee, dikutip dari The Korea Times, Senin (16/1).

Sementara itu, Jung memerankan karakter Ah-young, pacar Jun-ho. Perempuan itu menyerah pada mimpinya dan memutuskan bekerja sebagai agen real estat untuk mendukung Jun-ho secara finansial. Dia secara bertahap menjadi lelah berkorban untuk Jun-ho.

"Ah-young pintar dan sangat sadar diri. Saya fokus untuk menggambarkan emosinya yang bertentangan dan bagaimana dia bersikap saat di depan orang-orang dan kemudian berubah menjadi karakter yang berbeda saat menghadapi Jun-ho," kata Jung.

Lee menjadi aktor terkenal setelah membintangi serial Reply 1988 (2015) dan Extreme Job (2019). Saat ini, Lee juga membintangi serial Disney+ Big Bet dan selanjutnya akan membintangi The Roundup: Punishment, film keempat dari waralaba The Outlaws.

Jung melakukan debut aktingnya melalui Haunters (2010) dan sejak itu telah membintangi banyak drama populer seperti The King: Eternal Monarch (2020), Pachinko (2022), dan Anna (2022). (Ant/OL-1)