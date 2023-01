Mengaku Trekkie, Nicolas Cage tidak Tertarik Bintangi Star Wars

AKTOR Nicolas Cage mengaku dirinya tidak tertarik untuk bergabung di waralaba Star Wars, baik film maupun serial, karena dirinya memiliki loyalitas terhadap Star Trek.

Sebagai informasi, Pedro Pascal pernah berkata dia ingin merekrut Cage untuk bergabung di salah satu serial Star Wars, yaitu The Mandalorian. Pascal sendiri merupakan lawan main Cage di film The Unbearable Weight of Massive Talent.

Ketika disinggung mengenai hal tersebut oleh Yahoo Entertainment, Cage menolak gagasan untuk bergabung dengan waralaba Star Wars manapun. Cage mencatat dirinya dibesarkan dengan menonton William Shatner, yang berperan sebagai Kapten Kirk dan mengidolakan serial Star Trek versi original (1966).

"Saya seorang Trekkie. Saya termasuk di dalam Star Trek Enterprise. Di situlah saya," kata Cage, dikutip dari Variety, Senin (16/1).

Kemudian, Cage juga memuji penampilan Chris Pine yang memerankan karakter Kapten Kirk di Star Trek dalam versi yang lebih modern.

Cage mengatakan dirinya menyukai pesan politis dan sosiologis yang terkandung di dalam suatu karya dan menegaskan bahwa fiksi ilmiah menjadi genre yang penting sebab kreator memiliki kesempatan untuk mengekspresikan apapun.

"Saya bukan anggota keluarga Star Wars. Saya anggota keluarga Star Trek," tegas Cage

Mengetahui bahwa Cage memiliki ketertarikan dengan Star Trek, banyak penggemar berharap aktor itu dapat bergabung di waralaba Star Trek. Apakah Cage akan berhasil atau tidak untuk bergabung di Star Trek, hal itu masih harus ditinjau.

Walaupun belum tentu menjadi waralaba, Cage sendiri akan tampil sebagai drakula di film komedi aksi Renfield, yang akan dirilis secara teatrikal pada 14 April mendatang. (Ant/OL-1)