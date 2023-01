Judika Bangga Tampil sebagai Pembukaan Konser Westlife

JUDIKA dipastikan akan tampil sebagai opening Act dalam konser bertajuk Westlifer The Wild Dream Tour 2023 pada 9 Februari di ICE BSD City. Effendy Gunawan selaku CEO Warna Warni Entertainment mengatakan memilih Judika tampil dengan alasan tertentu yang tidak bisa disampaikan secara langsung.

"Sebenarnya kita lagi cari Westlifers yang ke-5. Namun sempat terpikir juga untuk mencari Westlifer lain, cuma karena alasan yang tidak bisa saya sampaikan, akhirnya kami memilih Judika," kata Effendy saat ditemui media di ruang press conference, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (12/1).

Judika mengatakan kesempatan ini merupakan hal yang istimewa lantaran dirinya sudah mengidolakan Westlife sejak lama. Bisa satu panggung dengan idolanya tentu hal itu menjadi kebangaan tersendiri baginya.

"Bangga, senang. Karena Westlife ialah salah satu inspirasi bermusik. Mereka itu grup musik yang vokalnya bagus-bagus," ungkap Judika.

Judika, menambahkan saat mendapat tawaran tersebut, dirinya pun langsung menerimanya. "Bingung juga cari alasan menolaknya, karena memang Westlife ini idola. Hampir semua lagu-lagunya saya tahu. Jadi bagian konser mereka ya pasti banggalah," lanjutnya.

Westlife yang digawangi Shane, Nicky, Mark dan Kian, yang tampil sebelumnya di Indonesia mengetahui masih banyak penggemar yang belum mendapatkan tiket pada stadium show di Jakarta mendatang. Untuk itu, Westlife memutuskan menambah satu show lagi di Indonesia untuk memenuhi keinginan penggemar pada 2023.

"Indonesia, We hear You! Dapat kembali datang ke tempat yang indah di Indonesia di mana hubungan kamu dengan para penggemar sangat spesial dan mengingat tingginya permintaan tiket show di Jakarta yang telah habis 24 jam, Westlife secara resmi menambah satu show lagi di 2023. Show ini akan memungkinkan kami untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia yang indah sekaligus tampil untuk para penggemar kami yang tidak mendapatkan tiket untuk show stadium kami dan menginginkan indoor show," ungkap Westlife yang dikutip langsung dari press realese kepada media.

Director Warna Warni Entertainment, Florina, menyarankan agar para Westlifer untuk segera memesan tiket konser ini supaya tidak kehabisan lagi dan dapat menyaksikan penampilan Westlife lebih awal di 2023 di Internasional Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, pada 9 Februari 2023. "Kami mengajak para Westlifers untuk segera memesan tiket konser ini dan be the first to watch Westlife in 2023, mengingat jumlah tiket yang akan dijual sangatlah terbatas. Karena konsep konser Westlife nanti akan lebih bersifat intimate di dalam indoor venue yang sangat eksklusif di ICE BSD City, Tangerang Selatan, yang dipersiapkan untuk semua penggemar Westlife di Indonesia. Untuk itu, kami mengajak seluruh Westlifer untuk segera memesan tiket show ini, agar tidak kehabisan lagi melalui aplikasi Tiket.com."

Untuk tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 disiapkan dalam beberapa kelas. Berikut harga san seat lay out yang telah disiapkan dalam beberapa kategori kelas, yaitu:

1. Bronze: Rp1.100.000.

2. Silver: Rp1.500.000.

3. Gold: Rp2.000.000.

4. Platinum: Rp2.500.000.

5. Diamond: Rp3.000.000.

6. Super VVIP: Rp4.650.000. (OL-14)