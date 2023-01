SF9 Jadi Agen Rahasia di EP Terbaru

BOY group K-Pop SF9 tampil sebagai agen rahasia dengan misi memecahkan misteri dalam konsep yang diusung mini album (EP) baru mereka, The Piece OF9, yang dirilis pada Senin (9/1) waktu setempat.

"Kami sangat puas dengan album ini, jadi saya akan menyebutnya yang terbaik dari semua album band dalam hal konsepnya. Menurut saya, kami akan dapat menunjukkan kepada publik sisi baru kami melalui album ini," kata Jaeyoon, vokalis utama SF9, dikutip dari Yonhap, Kamis (12/1).

EP baru ini terdiri dari lagu utama Puzzle, serta enam lagu lainnya mencakup Love Colour, New World, Fighter, Tight, dan Stay with Me.

Baca juga: SF9 akan Lakukan Comeback pada Juli

EP tersebut menandai perilisan pertama SF9 setelah EP ke-11 The Wave OF9, dirilis pada Juli lalu, yang hanya menampilkan enam anggota.

Sementara itu, anggota yang terlibat dalam The Piece OF9 hanya mencakup tujuh orang karena dua anggota lainnya, Inseong dan Youngbin, akan wajib militer pada Maret mendatang.

Rowoon, yang tidak dapat berpartisipasi di EP sebelumnya karena bentrok dengan jadwal syuting drama TV, kali ini, telah bergabung di EP ke-12.

"Saya bersenang-senang selama latihan koreografi. Ada video yang beredar, menunjukkan kami sedang berlatih. Di video itu saya bisa melihat semua anggota sangat siap. Kembali ke dunia musik setelah sekian lama, saya juga berharap banyak, dan saya kira penggemar akan menyukai penampilan panggung kami," kata dia.

Dalam proses pembuatan The Piece OF9, anggota lain, seperti Zuho, terlibat dalam penyusunan dan penulisan lirik lagu serta Hwiyoung juga terlibat sebagai penulis lirik lagu.

Grup SF9 sendiri memulai debut pada 2016 di bawah naungan FNC Entertainment. Mereka dikenal dengan lagu-lagu seperti Good Guy, Summer Breeze, dan Trauma. (Ant/OL-1)