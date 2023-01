SuperM akan Lakukan Comeback pada 2023

GRUP idola K-pop, hasil proyek agensi SM Entertainment, SuperM, akan kembali menghadirkan karya musik baru pada 2023 dan cuplikan video comeback mereka diluncurkan pada awal tahun lalu.

Video berdurasi 26 detik itu memperlihatkan seolah-olah tujuh kekuatan yang diwakili warna berbeda menyatu dan membentuk logo SuperM. Pada akhir video tertulis, SuperM will be coming in 2023.

Video yang diunggah di Youtube itu sudah ditonton sebanyak lebih dari 700 ribu kali.

SuperM melakukan debut pada Oktober 2019, beranggotakan Taemin dari grup idola K-pop SHINee, Baekhyun dan Kai EXO, serta Taeyong, Lucas, dan Mark NCT.

Comeback terakhir grup itu adalah pada April 2021, melalui single We DO, yang berkolaborasi dengan Prudential.

Pada Agustus 2021, mereka menggelar konser daring sekaligus jumpa penggemar, untuk menggaungkan pentingnya menjaga kesehatan dan mental terutama di tengah pandemi covid-19. (Ant/OL-1)