Dr. Dre, Missy Elliott, dan Lil Wayne Raih Penghargaan Kehormatan

MUSISI peraih Grammy Dr. Dre, Missy Elliott dan Lil Wayne, serta ketua/CEO Epic Records Sylvia Rhone akan menerima penghargaan kehormatan dalam acara Recording Academy Honors Presented by the Black Music Collective yang berlangsung selama Grammy Week di Hollywood Palladium pada 2 Februari 2023 mendatang.



Keempat penerima penghargaan akan menerima Recording Academy Global Impact Award atas pencapaian pribadi dan profesional mereka di industri musik.



Adam Blackstone akan kembali sebagai direktur musik dan Rico Love selaku Recording Academy Board of Trustees Vice Chair menjadi pemimpin acaranya.



"Saya sangat senang untuk menghormati dan merayakan empat orang besar di industri musik ini," kata CEO Recording Academy, Harvey Mason jr dilansir Variety, Kamis (12/1).

Mason mengatakan acara pengukuhan tahun lalu menjadi sorotan selama Grammy Week. Kini dengan kehadiran Dr. Dre, Missy Elliot, Lil Wayne dan Sylvia Rhone diharapkan akan menjadi sebuah malam penghormatan yang tak terlupakan.



" Saya terus bangga dengan karya Black Music Collective kami karena ini adalah bagian penting dari apa yang kami lakukan di Academy ini," ujar Mason.



Grammy Awards ke-65 akan berlangsung di Crypto.com Arena (sebelumnya dikenal sebagai Staples Center) di Los Angeles pada 5 Februari 2023 dan disiarkan langsung di CBS.



Acara ini disponsori oleh Amazon Music dan Google Pixel. MVD Inc akan kembali untuk tahun kedua untuk memproduksi acara tersebut. (Ant/OL-09)