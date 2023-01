Ari Irham Jadi Anak Kiai di Serial Bidadari Bermata Bening

AKTOR Ari Irham berperan sebagai anak kiai dalam serial drama Bidadari Bermata Bening, yang akan ditayangkan di platform Viu, Maret mendatang.

Dalam serial yang diarahkan sutradara Farid Darmawan itu, Ari berperan sebagai Gus Afif, anak kiai yang cerdas, saleh, dan bijak.

Gus Afif bahkan digambarkan sering menggantikan Kiai Sobron (diperankan oleh Ikang Fauzi), ayahnya, dalam mengisi materi majelis taklim.

Baca juga: WeTV Hadirkan Serial "Jodoh atau Bukan" Siap Tayang 13 Januari

Menurut Ari, sosok Kiai Sobron akan menjadi panutan penting Gus Afif dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sebagai anak sulung dari kiai pemimpin Pesantren Kanzul Ulum, Gus Afif juga merupakan sosok berkharisma dan penghafal Al Quran.

"Dalam drama ini, aku menjalani banyak persiapan, seperti belajar silat, mengaji, pidato dan dakwah. Memerankan karakter Gus Afif memang merupakan tantangan besar buat aku. Dan inilah salah satu alasan aku ambil bagian dalam series ini," ujar Ari di tengah proses produksi, melalui keterangan pers, dikutip Kamis (12/1).

Drama 10 episode, yang diangkat dari novel hits dengan judul yang sama karya Habiburahman El Shirazy itu mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis bernama Aina (diperankan oleh Zoe Abbas Jackson). Remaja yatim piatu ini harus memilih cinta ketika tiga pelamar bersaing memperebutkan tempat di hatinya.

Drama Bidadari Bermata Bening juga akan dimeriahkan sejumlah bintang seperti Endhita, Vladimir Rama, Indra Birowo, Olla Ramlan, Fatih Unru, Dimas Aditya, dan Boah Sartika.

Ari juga berharap dapat memerankan karakter Gus Afif dengan baik. Dia juga berharap drama ini disukai para pecinta novel Bidadari Bermata Bening dan tidak sabar menunggu versi drama.

"Aku merasa banyak yang harus dipelajari dan didalami dalam series ini. Novelnya memang bagus banget," imbuh dia.

Novel Bidadari Bermata Bening disebut mendapat respon luar biasa dari para pecinta novel sejak dirilis pada 2017. Penulisnya, Habiburahman El Shirazy, sebelumnya telah menulis novel terlaris seperti Ayat-Ayat Cinta hingga Ketika Cinta Bertasbih. (Ant/OL-1)