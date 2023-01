Monsta X Tandai 8 Tahun Berkarier Lewat EP Reason

GRUP idola K-Pop Monsta X merefleksikan kembali perjalanan karier mereka selama delapan tahun sebagai sebuah boy grup melalui mini album (EP) baru bertajuk Reason, kata agensi Starship Entertainment.

Mengutip The Korea Herald, Rabu (11/1), Starship Entertainment menambahkan bahwa album baru itu menyampaikan kisah grup tentang bagaimana mereka menemukan alasan di balik keberadaan dan makna hubungan mereka satu sama lain.

EP Reason diluncurkan pada Senin (9/1) waktu setempat, sembilan bulan setelah EP sebelumnya, Shape of Love. Reason mencakup enam lagu, dengan lagu utama berjudul Beautiful Liar.

Lagu utama itu merupakan lagu punk rock ritmis dan kuat, dengan lirik yang bercerita tentang penemuan alasan cinta dalam hubungan yang paling berbahaya. Personel IM memberikan ketegangan dramatis pada lagu yang maskulin dan adiktif itu dengan rap-nya.

EP baru Monsta X itu juga mencakup Daydream, sebuah lagu yang lembut dan sensual. Dalam lagu itu, Jooheon, rapper utama grup, memamerkan kemampuan vokalnya.

Selain itu, ada pula lagu-lagu lain seperti Crescendo, Lone Ranger, Deny, dan It's Okay.

EP Reason merupakan perilisan pertama Monsta X sejak para anggota memperbarui kontrak dengan Starship Entertainment, Agustus lalu.

Sejak merilis EP ke-11 Shape of Love, April tahun lalu, grup ini telah melakukan tur konser seperti di Los Angeles, Amerika Serikat, dan Seoul, Korea Selatan.

Monsta X dibentuk melalui program audisi Starship dan Mnet No Mercy pada 2015 dan memulai debutnya dengan EP Trespass pada tahun yang sama.

Monsta X dikenal lewat lagu-lagu mereka seperti Who Do U Love?, Love Killa, dan You Problem. (Ant/OL-1)