Vedo Gandeng Chris Brown di Single Do You Mind

PENYANYI R&B Amerika Serikat (AS), Vedo, berkolaborasi dengan superstar global Chris Brown di single Do You Mind untuk memulai 2023. Do You Mind adalah single kedua yang diambil dari album ke-6 Vedo, Mood Swings, yang siap dirilis pada 13 Januari 2023.

Diproduksi oleh Spiff Sinatra, yang telah berkolaborasi dengan Drake, 21 Savage, Future, Cordae dan Latto, dan Hero the Producer, Do You Mind menggugah semangat semua pendengarnya dengan nuansa R&B yang kental dari awal sampai akhir.

Vedo telah terus melaju dalam karier musiknya selama beberapa tahun terakhir ini yang pada akhirnya membawanya ke titik yang monumental ini.

"Do You Mind sebenarnya telah ditulis beberapa waktu lalu namun baru saja dirilis sekarang. Kolaborasi ini terjadi karena aku tetap gigih dalam proses pembuatannya. Aku telah beberapa kali meminta Chris Brown untuk menyanyikan sebuah bait pada sebuah lagu untukku, namun ia menjawab bahwa sepertinya saat itu belum merupakan waktu yang tepat. Alasannya, ia tidak ingin membayangi aku di lagu itu, dia ingin aku terus membangun identitas agar lagu itu tidak menjadi sebuah lagu "Chris Brown" feat VEDO. Dan aku sangat menghargai itu," papar Vedo

Dua bintang R&B ini sudah tidak asing lagi dalam mencetak berbagai hits bersama. Vedo menjadi salah satu penulis lagu peraih nominasi penghargaan Grammy milik Chris Brown, Warm Embrace, dan ia turut menulis lagu Freaky Friday, yang turut menampilkan Chris Brown.

Kontribusi Vedo di dunia musik R&B tentu tidak dapat diragukan lagi. Ia turut menulis lagu Don't Waste My Time dari Usher & Ella Mai dan single bersertifikasi 2x platinumnya sendiri You Got It.

Pendengar setia Vedo telah menyaksikan perjalanan kariernya yang terus tumbuh mulai dari kompetisi menyanyi The Voice di NBC, hingga penampilannya dengan Usher di Tiny Desk NPR Music.

Dengan dirilisnya Do You Mind, para penggemar Vedo di seluruh dunia dipastikan semakin tidak sabar mendengarkan album terbarunya.

Vedo mempersiapkan para pendengarnya untuk sebuah roller-coaster emosi di album Mood Swings, mulai dari lagu-lagu tentang cinta, gairah, keterbukaan, pertumbuhan, dan banyak lagi.

"Album ini mungkin adalah proyekku yang paling dinamis hingga saat ini," ujar Vedo.

Dengan harapan besar untuk tahun yang baru ini, Vedo mengklaim 2023 akan menjadi tahun dengan "lebih banyak penghargaan, lebih banyak sertifikasi, lebih banyak nominasi GRAMMY, dan lebih banyak lagi kemenangan." (RO/OL-1)