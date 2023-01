Maher Zain Digandeng Singapore Tourism Board Promosikan Wisata Halal

Singapore Tourism Board (STB) berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu Maher Zain untuk mempromosikan wisata halal di Singapura.

Aktivitas berskala regional yang dibalut melalui tiga video perjalanan ini, merupakan bagian dari kampanye "SingapoReimagine" yang bertujuan mengundang kembali wisatawan muslim dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam ke Singapura sejak perbatasan dibuka.

Pengunjung dapat mengakses serial video tersebut di kanal YouTube resmi Visit Singapore dan menyaksikan keseruan pengalaman Maher saat mencoba atraksi wisata baru yang belum banyak diketahui, serta beragam pilihan kuliner halal di Singapura.

Kolaborasi ini merupakan salah satu dari berbagai upaya yang telah dilakukan Singapura dalam menarik dan memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sebelumnya, seperti misalnya publikasi Muslim Visitor Guide yang memberikan panduan bagi wisatawan muslim di Singapura, serta kerjasama dengan beberapa merek dan media yang memiliki segmen pasar wisatawan muslim.

Dalam perjalanan Maher Zain mengelilingi Singapura, penyanyi internasional ini ditemani oleh Shahril Wahid, host dan presenter TV asli Singapura, yang menunjukkan berbagai destinasi dan memberikan sudut pandang penduduk setempat.

Episode pertama menampilkan pengalaman Maher Zain di pulau Sentosa untuk mencoba atraksi terbaru SkyHelix Sentosa, berdekatan dengan kehidupan dan hewan laut di S.E.A Aquarium dan Dolphin Island, serta mengunjungi Lazarus Island.

Episode kedua membawa pengunjung untuk mengeksplor beberapa tempat yang kaya budaya di Singapura, seperti Kampong Gelam, Katong dan Joo Chiat.

Pada episode ketiga, Shahril mengajak Maher untuk merasakan berbagai pengalaman gaya hidup yang inovatif dan berkelanjutan, seperti di National Museum of Singapore, ION Orchard, Bynd Artisan dan Gardens by the Bay untuk pengalaman tak terlupakan. (Ant/OL-12)