Film Musikal Korea, Hero, Tayang Besok di Indonesia

PECINTA film musikal dan film bertema sejarah Asia Timur dapat menantikan film musikal Korea berjudul Hero.

Film ini mengisahkan Ahn Jung-geun (Chung Sung Hwa), seorang komandan Tentara Pembebasan Korea yang telah lama mengincar Ito Hirobumi, Perdana Menteri Jepang pertama, yang kian hari menjajah Korea dengan kekejiannya.

Rela meninggalkan anak, istri, juga ibunya, Ahn Jung-geun pergi jauh demi cita-cita lebih besar, hidup di negara yang merdeka dari penjajahan.

Ahn Jung-geun dibantu informan, seorang perempuan bernama Seol-hee (Kim Go Eun) yang tengah menyamar di dekat Ito Hirobumi.

Seoul-hee adalah mantan dayang Ratu Myeongseong yang dibunuh pihak Jepang, ia menjadi geisha untuk merebut hati Ito Hirobumi demi menuntaskan dendamnya.

Seol-hee menyampaikan informasi penting demi pergerakan Korea sambil memendam kepiluan hatinya.

Berdasarkan pentas musikal dengan judul yang sama, Hero menjelma menjadi film adaptasi musikal pertama yang pernah diproduksi Korea Selatan.

Melalui format musikal, perasaan-perasaan para tokoh bisa disuarakan lebih dramatis dengan lagu berisi lirik emosional.

Hero tidak melulu berisi adegan serius, di sela kegigihan para aktivis dalam meramu strategi demi masa depan yang cerah, ada selipan hiburan lewat karakter-karakter pendamping Ahn Jung-geun seperti Ma Jin-joo (Park Jin-Joo) dan Yoo Dong-Ha (Lee Hyun-Woo).

Sejarah adalah hal yang subjektif dan Hero diangkat dari perspektif Korea Selatan mengenai pendudukan Jepang di masa lampau. Meski demikian, di satu titik Hero berusaha tetap terlalu keras dengan menambahkan dialog bahwa bukan Jepang yang mereka benci, tetapi aksi individu asal Jepang yang membuat nasib mereka jungkir balik.

Heo adalah persembahan megah sekaligus intens karya sutradara visioner JK Youn alias Yoon Je-Kyun sang pembuat film-film hits (Haeundae The Deadly Tsunami, Ode To My Father).

Versi pentas musikal berjudul Youngwoong pertama kali ditampilkan pada 26 Oktober 2009. Sang pameran utama dalam film, Chung Sung Hwa, juga memerankan Ahn Jung-geun dalam pentas musikal.

Karakter Ahn Jung-geun dan Ito Hirobumi adalah tokoh nyata, Ahn Jung-geun merupakan aktivis pejuang kemerdekaan Korea, sementara Ito Hirobumi adalah Perdana Menteri Jepang perdana.

Sementara karakter Seol-hee yang diperankan aktris Little Women dan Yumi's Cell adalah tokoh fiksi.

Hero menjadi bukti bahwa Kim Go Eun adalah aktris serba bisa, tidak hanya piawai berakting, tetapi juga pandai bernyanyi.

Hero akan tayang di bioskop CGV mulai 11 Januari 2023. (Ant/OL-1)