Kara Chenoa Buka 2023 Lewat Single Simple Crush

PENYANYI dan penulis lagu asal Indonesia, Kara Chenoa, merilis single terbarunya yang berjudul Simple Crush, yang membuka 2023. Lagu berbahasa Inggris ini menjadi bagian dari mini album yang akan dirilis Kara pada tahun ini.

Lagu itu, kata Kara, dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/1), bercerita tentang perjalanan seseorang yang bertumbuh dewasa dalam mengerti arti cinta.

"Di lagu ini aku cerita bahwa love itu tidak simple. Beda sama cinta monyet yang pure dan mudah. Love needs sacrifice, butuh lebih dari sekedar ingin," kata Kara.

Baca juga: Kara Chenoa Hadirkan Lagu Dansa untuk Semua Lewat Shoe

Lagu bertempo upbeat dan kental dengan nuansa R&B itu diciptakan Kara bersama Monty Hasan, yang juga berperan sebagai produser.

Lagu Simple Crush, ungkap Kara, memiliki perbedaan dengan lagu terdahulunya. Di sini, ia mencoba membuat lagu yang lebih simple dan minimalis.

"Aku merasa ini lagu yang lumayan beda dari apa yang pernah aku buat. Aku explore untuk minimalis dan mau coba capture essence lugu dari lagu-lagu genre pop. Jadi di lagu ini aku belajar banget less is more," ucapnya.

Kara berharap lagu terbarunya bisa diterima dengan baik oleh pendengar musik di Indonesia, terutama bagi mereka yang sedang jatuh cinta.

"Aku berharap buat yang dengar bisa senyum sedikit lebih lebar ketika memang kalian in love, karena it's not always easy. If you're not in love then tenang aja cause finding love is hard," ujarnya.

Simple Crush secara resmi dirilis di seluruh digital streaming platform di Indonesia pada tanggal 6 Januari 2023. Video lirik resminya dirilis pada hari yang sama di kanal YouTube Kara Chenoa.

Kara, pada 2022, telah merilis dua lagu yakni Missus Superficial yang menjadi penanda debutnya bersama Stacks, Urban Division dari Warner Music Indonesia.

Lagu keduanya adalah Shoe, yang merupakan bagian dari 2nd Asiatic.wav, proyek kompilasi Asiatic Records / Warner Music Asia. Shoe pun diciptakan oleh Kara Chenoa dan diproduseri oleh Vurplay. (Ant/OL-1)