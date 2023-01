Wakanda Forever akan Tayang di Disney+ Mulai 1 Februari

FILM Black Panther: Wakanda Forever akan mulai dapat disaksikan secara streaming pada 1 Februari 2023 di Disney+.

Film Marvel ini mengambil latar waktu setelah kematian Raja T'Challa (Chadwick Boseman), dengan penduduk Wakanda, termasuk Ratu Ramonda (Angela Bassett), Putri Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong'o), Okoye (Danai Gurira), dan M'Baku (Winston Duke) berduka atas kehilangan dan mencari cara agar kerajaan mereka bertahan.

Menjelang pemutaran perdana, para pemeran Wakanda Forever memberikan penghormatan kepada mendiang Boseman, yang kematiannya mengejutkan pada 2020.

Film ini membuat gebrakan di box office, membuat debut domestik sebesar US$181 juta dan menjadi film dengan pembukaan terbesar kedua pada 2022 setelah Doctor Strange in the Multiverse of Madness. (Ant/OL-1)