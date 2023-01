Voice OF Baceprot Masuk Daftar 100 Penakluk 2023 Versi NME

MAJALAH musik Inggris, New Musical Express (NME), merilis daftar 100 artis pendatang baru yang diprediksi akan booming pada 2023, dengan judul daftar NME 100. Dalam daftar tersebut terdapat nama trio rock asal Indonesia, Voice Of Baceprot (VOB).

Voice of Baceport terdiri dari tiga perempuan berhijab, yang awalnya membawakan lagu-lagu metal dari band internasional.

Kehebatan mereka didalam memainkan cover ini mendapatkan banyak sorotan dari penggemar dan media di seluruh dunia. Sehingga, sorotan dan perhatian tersebut menjadi landasan mereka menjadi sebuah band dan membuat lagu-lagu orisial mereka.

"Setelah bertahun-tahun mengasah keterampilan dan suara mereka dengan mentor mereka, band ini akan merilis album debut mereka," ujar NME, yang dikutip dari VOI, Senin (9/1).

NME mengatakan VOB merupakan band yang sangat direkomendasikan oleh para penggermar Rage Against The Machine dan Deftones, baik dari segi lirik maupun music.

Dikutip dari VOI, Senin (9/01), VOB disebut sebagai band yang menyuarakan mengenai kesetaraan gender, hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan agama.

“Voice Of Baceprot adalah trio rock yang mengadvokasi kesetaraan gender melalui riff-riff tegas dan lirik kasar tentang keadilan sosial, agama, dan lain-lain,” tulis NME.

NME juga menyebutkan nama-nama besar seperti Tom Morello, vokalis Rage Against The Machine, dan Flea, bassis Red Hot Chilli Peppers sebagai musisi yang dikagumi oleh anggota dari VOB.

VOB menuturkan rasa syukur dan penuh semangat atas pencapaian mereka masuk ke dalam daftar 100 musisi yang akan menaklukan 2023 versi NME.

"Super controlled to be included in 2023's NME 100. Thank you, @nmegazine! Check out their sense to find out more about all the other amazing artists on the list. ( Sangat terkontrol untuk dimasukan kedalam NME 100 (versi) 2023. Terima kasih, @nmegazin! Lihat (NME) untuk mengettahui lebih banyak tentang artis luar biasa lainnya dalam daftar (100 NME 2023),” tulis VOB dalam deskripsi Instagram mereka, Senin (9/1).

VOB beranggotakan tiga perempuan muda berhijab yaitu, Marsya (vocal dan gitaris), Widi (bass), dan Sitti (drum).

Ketiga anggota ini merupakan seorang teman yang menyebut diri mereka“sobat kentel”. Ketiganya bertemu dan berteman sejak duduk di bangku SMP yang ada di kampung halaman mereka di Singajaya, yaitu desa kecil yang berjarak dua jam perjalanan dari kota Garut, Jawa Barat.

Kata Baceprot digunakan sebagai nama band mereka , yang diambil dari Bahasa sunda yang artinya Berisik. Kata itu dipilih karena melihat genre lagu yang digemari yaitu rock, yang menurut banyak orang merupakan jenis lagu yang memerlukan suara dan music yang snagat keras. Sehingga ini menjadi landasan yang diambil untuk nama band VOB ini.

Sejak pembentukannya, VOB memang telah menjadi bahan diskusi dari sejumlah media global ternama. Yaitu The New York Times, NPR, BBC, DW, dan The Guardian, yang menampilkan mereka di halaman publikasi online. VOB juga baru-baru ini disebut oleh majalan heavy metal dan rock metal hammer sebagai “Band Metal yang Dibutuhkan Dunia Saat Ini”. (OL-1)