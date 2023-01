Film Terbaru Bae Doona akan Tayang di Bioskop Korsel Bulan Depan

FILM terbaru yang dibintangi Bae Doona, Next Sohee, akan tayang di bioskop Korea Selatan (Korsel) pada Februari 2023. Hal itu diumumkan rumah produksi Twinplus Partners, pekan lalu.

Mengutip laporan The Korea Times, pemutaran di bioskop lokal itu menyusul debut film itu di Critics' Week Cannes, April tahun lalu. Critics' Week merupakan program di Festival Film Cannes yang didedikasikan untuk fitur pertama atau kedua pembuat film dari seluruh dunia.

Next Sohee mengikuti kisah siswa sekolah menengah bernama So-hee (diperankan Kim Si-eun) dan detektif Oh Yu-jin (diperankan Bae Doona) yang menyelidiki pembunuhan So-hee.

So-hee memulai pelatihan kerja di departemen layanan informasi (call center) sambil menghadapi tekanan dari lingkungan tempat kerjanya yang kemudian menyebabkan kematiannya.

Sang detektif, yang memiliki kesamaan dengan So-hee, mulai mengikuti jejak untuk mengungkap kebenaran di balik insiden misterius yang menyebabkan kematian So-hee.

Film Next Sohee disutradarai dan ditulis Juli Jung. Sebelumnya, dia pernah menyutradarai film drama A Girl at My Door, yang diundang ke Un Certain Regard di Festival Film Cannes ke-67 pada 2014.

Next Sohee menandakan film kedua antara Bae dan sutradara yang telah bekerja sama sejak 2014. (Ant/OL-1)