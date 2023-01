Benedict Cumberbatch akan Bintangi Serial di Netflix

AKTOR Benedict Cumberbatch tengah dalam pembicaraan tahap akhir untuk membintangi serial terbatas (limites series) Netflix berjudul Eric. Hal itu dilaporkan dari Variety mengutip sumber eksklusif, Minggu (8/1).

Meski begitu, Netflix menolak mengomentari mengenai kabar tersebut kepada Variety.

Serial enam episode itu awalnya diumumkan pada November 2021. Berlatar New York pada 1980-an, serial itu akan menampilkan Cumberbatch sebagai Vincent Sullivan, seorang pembuat boneka utama dan dalang pertunjukan anak-anak paling populer di Amerika.

Hidup Vincent mulai berubah ketika putranya yang masih kecil, Edgar, menghilang. Setelah menjadi tunawisma dan menjadi pecandu, Vincent kemudian menyadari bahwa satu-satunya pendampingnya adalah Eric, boneka biru setinggi tujuh kaki, yang menuntunnya dalam perjalanan untuk menemukan sang putra dan menemukan jalan pulang.

Serial Eric ditulis Abi Morgan yang juga bertugas sebagai produser eksekutif. Serial ini akan menandai peran utama terbaru dalam karier Cumberbatch untuk limited series.

Sebelumnya, dia telah membintangi berbagai serial seperti Patrick Melrose (2018), Sherlock (2010-2017), dan seterusnya.

Dalam film, Cumberbatch mendapat nominasi dua Academy Awards untuk The Imitation Game dan The Power of the Dog, serta dikenal dalam film-film lain salah satunya Doctor Strange di Marvel Cinematic Universe. (Ant/OL-1)