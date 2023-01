Ini Perjuangan Kim Hyun Jin Dapatkan Cinta Han Ji Hyun di Cheer Up

KISAH cinta segitiga antara Do Hae Yi (Han Ji Hyun), Park Jung Woo (Bae In Hyuk), dan Jin Sun Ho (Kim Hyun Jin) yang bisa disaksikan dalam serial drama Korea Cheer Up dapat menemani hari-hari Anda di 2023.

Baik Park Jung Woo maupun Jin Sun Ho rela melakukan berbagai cara manis untuk mendapatkan hati Do Hae Yi.

Hanya ada satu pemenang. Namun, perjuangan para pria ini akan membuat penonton kagum sekaligus gemas dalam memenangkan cinta Do Hae Yi, terutama Sun Ho.

Ini dia beberapa usaha yang sudah dilakukan mahasiswa kedokteran Universitas Yeonhee itu yang dapat Anda saksikan di serial tersebut, dikutip dari keterangan resmi Viu, dikutip Minggu (8/1).

Mendaftar di klub yang sama

Di episode 1, Jin Sun Ho sudah tertarik dengan Do Hae Yi sejak keduanya bertemu di pesta ulang tahun Jin Sun Ho.

Do Hae Yi, yang bertugas sebagai pengantar kue ulang tahun, terlihat sama sekali tidak tertarik dengan ketampanan Jin Sun Ho. Setelah tahu kalau Do Hae Yi masuk ke universitas yang sama dengannya, Jin Sun Ho berusaha keras untuk bertemu dengannya.

Lalu, ketika saatnya memilih klub mahasiswa, Jin Sun Ho awalnya tidak berniat masuk klub manapun. Tapi, begitu tahu kalau Do Hae Yi memilih untuk masuk ke klub cheerleader, Jin Sun Ho pun langsung memutuskan untuk ikut daftar ke klub yang sama. Padahal banyak klub lainnya yang berebut untuk menariknya jadi anggota karena kepopulerannya.

Meskipun sudah dibujuk sana-sini, Jin Sun Ho tetap pada keputusannya masuk klub cheerleader Theia. Bahkan gosip akan adanya karma buruk bagi anggota Theia, Jin Su Ho tidak peduli. Dia tetap datang untuk audisi dan bahagia bisa lolos jadi anggota baru bersama Do Hae Yi.

Usaha tampil bagus di pertunjukan

Di episode 2, para anggota baru Theia dapat kesempatan untuk ikut para senior mereka tampil di pertunjukan gabungan antara klub pemandu sorak Universitas Yeonhee dan Universitas Hokyung. Sayangnya, hanya dua anak baru saja yang bisa ikutan. Jadi, diadakanlah audisi yang cukup berat karena membutuhkan fisik yang kuat untuk bisa tampil.

Begitu tahu kalau Do Hae Yi ingin terpilih untuk tampil di atas panggung, Jin Sun Ho langsung usaha juga untuk bisa terpilih. Karena fisiknya memang kuat, akhirnya dia berhasil jadi juara pertama di audisi tersebut dan diikuti dengan Do Hae Yi di posisi kedua.

Lalu, sebagai wakil dari para junior, keduanya pun harus mengikuti latihan tambahan super ketat. Jin Sun Ho mengikuti semua latihan tersebut tanpa mengeluh sedikit pun.

Nah, yang lebih hebatnya lagi Jin Sun Ho juga mau mendukung niat usil Do Hae Yi untuk menyelinap ke markas klub cheerleader Hokyung. Jadi, tim Theia merasa khawatir terhadap pilihan lagu mereka karena takut dikalahkan dengan pilihan lagu tim Hokyung.

Akhirnya, Do Hae Yi bersama Jin Sun Ho dan junior lainnya berusaha mengintip pilihan lagu itu di markas Hokyung. Tentu saja hal ini malah membuat sang kapten Theia, Jung Woo marah besar.

Berkali-kali menyelamatkan Do Hae Yi

Jin Sun Ho memang terlihat cuek, namun jika berkaitan dengan Do Hae Yi dia bisa jadi sangat serius. Karena itu dia selalu berusaha membuat hidup Do Hae Yi lebih mudah.

Salah satunya dengan meminjamkan uang ke Do Hae Yi untuk biaya kursus adiknya. Ketika Do Hae Yi ingin membayarnya, Jin Sun Ho malah berkata kalau dia hanya cukup dibayar dengan cara ditraktir makan.

Kepahlawanan Jin Sun Ho yang paling berkesan adalah ketika dia menyelamatkan nyawa Do Hae Yi di episode 4.

Saat tim Theia sedang mengadakan pertunjukan gabungan dengan tim Hokyung, tiba-tiba lampu panggung jatuh dan hampir mengenai Do Hae Yi. Untunglah Jin Sun Ho berhasil menariknya ke pinggir tepat waktu sebelum lampu itu mengenainya.

Saat tim Theia melakukan perjalanan bersama, Jin Sun Ho juga beberapa kali menyelamatkan Do Hae Yi. Di perjalanan pertama, dia menjemput Do Hae Yi yang kehujanan di stasiun kereta sambil membawa payung.

Lalu, di perjalanan kedua, saat tim Theia ke Busan di episode 10, Jin Sun Ho menjaga Do Hae Yi yang mabuk di pinggir pantai, sehingga dia tidak tenggelam.

Rela menjadi pilihan

Perjuangan terakhir Jin Sun Ho untuk mendapatkan cinta Do Hae Yi adalah dengan rela gantian berkencan dengannya. Agar bisa menentukan pilihan antara Jin Sun Ho dan Jung Woo, Do Hae Yi meminta mereka berkencan dengannya secara bergantian.

Kencan pertama selama 4 jam dengan Jin Sun Ho dan 4 jam kemudian dengan Jung Woo.

Sebagai anak populer yang kaya, Jin Sun Ho belum pernah sekalipun harus bertarung untuk jadi pilihan pacar seorang perempuan.

Demi mendapatkan hati sang gadis, dia mempersiapkan kencan yang menyenangkan untuk Do Hae Yi mulai dari menyewa sebuah apartemen bagus, bermain game seru, hingga memasak untuk Do Hae Yi. Sayangnya, semua usahanya itu tidak cukup memenangkan hati Do Hae Yi karena pada akhirnya Do Hae Yi tetap memilih Park Jung Woo. (Ant/OL-1)