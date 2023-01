VVYND Rilis Single Orbit

SETELAH penantian panjang selama lebih dari enam tahun, musisi VVYND akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Orbit. Single itu sudah bisa didengarkan di semua platform streaming musik digital.

Proses transformasi yang VVYND lalui selama beberapa tahun belakangan ini menjadi narasi yang disuguhkan Orbit.

Momen bernuansa refektif membuka Orbit saat VVYND mengakui ketidakpuasannya terhadap kehidupan yang penuh kompromi, mengakibatkannya tidak bebas berpendapat dan enggan menjadi dirinya sendiri.

“Sejak Overload dirilis pada 2016, aku mengarungi perjalanan selfdiscovery yang dengan sempurna dirangkum lewat lirik Orbit,” ujar VVYND.

“Lagu ini dimulai di ruang pikiranku yang dipenuhi semua rasa insecurity dan kekhawatiran. Orbit kemudian membawa semua pendengarnya ke momen penuh optimisme di mana kita memegang kendali dan di mana semua bagian dari diri kita dirayakan.” lanjut musisi yang merilis musiknya secara independen.

Ditulis oleh VVYND dan diproduseri oleh Gamaliel Abram Pradipta yang telah berkolaborasi dengan RAMENGVRL dan Winky Wiryawan, Orbit menjadi simbolisme kebebasan VVYND yang bernama asli Kevin Wiyarnanda.

“Lagu ini aku dedikasikan kepada Kevin kecil yang penuh mimpi, ambisi, dan keberanian – hal-hal yang sempat hilang dalam diriku. Inilah saatnya untuk akhirnya membuat Kevin kecil itu bangga.”

Proses mixing dan mastering Orbit dipercayakan kepada Reonaldi Jessup dari SotoStudio yang juga bertanggung jawab atas mixing dan mastering sejumlah karya yang diakui oleh industri musik Indonesia selama setahun belakangan ini termasuk karya musik dari Basboi, Laze, serta album MOMO’S MYSTERIOUS SKIN oleh BAP, yang merupakan pemenang kategori Artis Solo Rap/Hiphop Terbaik di gelaran AMI Awards 2022.

Pada 2016, VVYND merilis single perdananya Overload, yang diterima dengan hangat oleh berbagai publikasi nasional dan regional termasuk Rolling Stone Indonesia, Prambors, Lush 99.5 FM Singapura, Cat Radio Thailand, dan Bandwagon Asia yang menyebut Overload sebagai “pembuka yang tepat – bergairah, menggugah, dan bebas dari semua elemen yang diharapkan dari lagu R&B.”

Pada 2017, VVYND dipilih menjadi cover artist playlist editorial Spotify, IndieNesia, yang memperkenalkannya ke lebih banyak penikmat musik di Indonesia.

Overload sukses meraih lebih dari 388 ribu stream di seluruh platform streaming dan membawa VVYND menjadi salah satu musisi yang diftur di tur pulau Jawa A Nayaka & The Blue Room Boys pada 2018.

VVYND kemudian diundang kembali oleh A Nayaka & The Blue Room Boys untuk tampil bersama mereka di panggung We The Fest 2018.

Tahun 2019 menjadi tahun di mana VVYND berkolaborasi dengan sesama musisi Tanah Air termasuk sejumlah musisi peraih nominasi AMI Awards seperti Emir Hermono di lagu Next to Me, serta Logic Lost dan Mataharibisu di lagu Coco – dua lagu yang juga ditulis oleh VVYND.

Pada 2020, VVYND berkolaborasi dengan GOONZ di lagu RUN IT BACK. Ditulis juga oleh VVYND, RUN IT BACK berhasil meraih lebih dari 500 ribu stream hanya dalam dua tahun. (RO/OL-1)