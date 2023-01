Ini Kata Greta Gerwig Soal Comeback Lewat White Noise

TERAKHIR kali Greta Gerwig bekerja di depan kamera adalah enam tahun lalu ketika dia membintangi film 20th Century Women, karya Mike Mills bersama Annette Bening dan Elle Fanning.

Jadi, ketika Gerwig kembali dalam film White Noise karya penulis-sutradara Noah Baumbach, yang diadaptasi dari sastra klasik modern Don DeLillo, rasanya sangat menggembirakan bagi banyak penggemar yang bisa melihat aksi Gerwig kembali sebagai seorang aktor.

"Akting, rasanya seperti jantung Anda berdetak kencang untuk dilihat semua orang. Itu adalah pengalaman menakutkan yang cukup unik, yang sudah lama tidak saya alami. Melakukannya dengan Noah (Baumbach) menjadi hal terbaik (dari kembali berakting)," kata Gerwig, dikutip dari laman daring Netflix, Kamis (5/1).

Gerwig -- yang juga merupakan pasangan Baumbach di dunia nyata -- merupakan kolaborator lama di sejumlah film, mulai dari Frances Ha (2012), Mistress America (2015), dan The Meyerowitz (New and Selected) (2017).

Gerwig juga ikut berperan sebagai penulis bersama Baumbach dalam film Frances Ha dan Mistress America.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gerwig telah membedakan dirinya sebagai penulis-sutradara berbakat dengan Lady Bird mendapatkan nominasi Oscar pada 2017 dan Little Women memenangkan Piala Oscar pada 2019.

Selanjutnya, Gerwig menyutradarai Barbie, yang dibintangi Margot Robbie dan Ryan Gosling. Naskah ini juga ia tulis bersama Baumbach, dan film dijadwalkan tayang pada 2023 ini.

"Menyutradarai itu adalah hal yang 'rentan'. Tapi, itu lucu. Saat ini, seakan Anda memiliki mesin di depan Anda (ketika menyutradarai film). jadi Anda bisa merasa aman di dalam mesin itu," kata Gerwig.

Sementara itu, White Noise, yang turut dibintangi Adam Driver dan Don Cheadle, telah tayang di platform streaming Netflix. (Ant/OL-1)