Nuansa Lagu Baby Shark Jadi Inspirasi di Single Terbaru Rapper Jay Yen

RAPPER Jay Yen akan merilis single terbaru berjudul "God" pada pertengahan Januari 2023. Lagu ini merupakan single ke 3, setelah sebelumnya Rapper berdarah Taiwan-Indonesia itu sukses meluncurkan single pertama dan keduanya yang berjudul "I Love you" dan "Haters" beberapa waktu lalu.

Digarap bersama produser musik kenamaan DJ Sumantri aka Sumobeat, selama proses kreatif pembuatan lagu "God" Jay Yen sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu terinspirasi dari lagu anak-anak "Baby Shark" yang kemudian dituangkan dalam lirik dan beat lagu bergaya Hip Hop Boom Bap.

"Pas pertama kali denger beatnya it made me pengen tulis lagu tentang Baby Shark pokoknya sesuatu yang ganas kayak 'Jaws', 'Godzilla', 'Monsters' or 'sharks' tapi saat penulisan chorus diberikan saran dari producer (DJ Sumantri,red) untuk tulis i feel like a “God” instead of i feel like a 'Shark'," ungkap Jay Yen dalam keterangan resminya, Rabu (4/1).

Melalui "God", Jay Yen mengaku ingin menghidupkan kembali nuansa musik era keemasan hip hop pada akhir 1990 hingga awal 2000an dengan mengangkat aliran musik hip hop dengan sub-genre Boom Bap.

Jay Yen melihat aliran Boom Bap telah jarang terdengar ditengah gempuran tren musik hip hop yang kekinian semakin variatif dengan beragam sub-genre.

"Sekarang lagu-lagu tipe Boom Bap, tipe tipe hip hop rap, tentang lirik itu mulai ga ada! sekarang banyak gimmick banyak Rapper nyanyi kayak boy band. jadi aku ingin me-resurrect genre hip hop yang sebelumnya 'classic' masuk ke industri untuk didengar kembali," Imbuh Jay Yen.

Lebih jauh, Jay Yen menjelaskan lagu terbarunya akan segera rilis di sejumlah platform dalam waktu dekat. Musik video dari lagu "God" juga telah rampung diproduksi oleh Sutradara Ansol San dari Feel Good Production dengan mengambil latar belakang tempat kebugaran dan tinju El Salvaje di Tangerang.

Rapper yang mengawali karir pada 2016 itu juga berencana akan meluncurkan sejumlah lagu terbaru di 2023. Tak hanya bersama DJ Sumantri, kedepannya, Jay Yen juga berencana menggaet artis-artis kenamaan mancanegara.

"Saya sedang mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan artis-artis mancanegara USA, Korea, Jepang dan Taiwan. Dan dalam waktu dekat rencananya ada lagu yang nantinya akan dinyanyikan berkobalorasi dengan artis dari taiwan, dan tentunya masih beberapa materi lagu bersama DJ Sumantri," ungkapnya. (RO/OL-7)