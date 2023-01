Awal Tahun 2023, Ini 5 Rekomendasi Film dan Drama Korea yang Wajib Ditonton

MENGAWALI tahun 2023, tentu ada banyak rencana dan agenda yang ingin Anda lakukan. Meski demikian, tak ada salahnya jika memiliki waktu luang, Anda menonton film atau drama Korea.



Berbagai film dan drama Korea menarik dari berbagai genre siap menemani awal tahun Anda. Berikut ini, lima film dan drama Korea yang tayang di Viu pada Januari 2023, dikutip dari siaran pers, Selasa (3/1)

Baca juga: Vonis Mati Pemerkosa 13 Santri, Kemenag: Semoga Berikan Efek Jera



The Thieves (2012)



Film "The Thieves" bercerita tentang sekelompok pencuri profesional yaitu Popie (Lee Jung Jae), Yenicall (Gianna Jun), Chewingum (Kim Hae Sook), dan Zampano (Kim Soo Hyun) yang baru merayakan keberhasilan mereka mencuri vas antik.



Saat mereka menjadi buronan, Macao Park (Kim Yun Seok) menawarkan pekerjaan di Macau. Di saat yang sama, Pepsee (Kim Hye Soo) yang baru bebas dari penjara memutuskan bergabung dalam pekerjaan itu.



Di Macau, mereka bekerja sama dengan pencuri Hong Kong dan menjalankan misi untuk merampok berlian terkenal "Tear of Sun" yang nilainya mencapai 20 juta dollar.



The Dude in Me (2019)



Film "The Dude in Me" menceritakan dua orang yang bertukar jiwa, yaitu Dong Hyun (Jin Young), seorang siswa SMA yang sering dirundung, dan Pan Soo (Park Sun Woong), seorang anggota gangster Korea.



Selama menjadi Dong Hyun, Pan Soo melawan para perundung di sekolah, melatih tubuh Dong Hyun menjadi lebih atletis, bahkan membantu siswi SMA korban perundungan lainnya yaitu Oh Hyun Jung (Lee Soo Min).



Sementara Dong Hyun, selama menjadi Pan Soo, menolong Pan Soo berpisah dari istrinya yang telah memanfaatkannya, membantunya bebas dari lingkungan gangster, dan menyatukan Pan Soo dengan mantan kekasihnya, Oh Mi Sun (Ra Mi Ran).



Emergency Declaration (2021)



Film "Emergency Declaration" menceritakan teror di sebuah pesawat akibat serangan senjata biologis berupa virus yang mematikan.



Awalnya, seorang detektif Korea In Ho (Song Kang Ho) menerima laporan bahwa ada teroris bernama Jin Seok (Im Si Wan) akan membuat kekacauan di dalam pesawat yang ditumpanginya. Benar saja, pesawat mengalami masalah karena seorang penumpang yang sehat tiba-tiba sakit dan meninggal dunia.



Kepala pramugari Hee Jin (Kim So Jin) dan awak pesawat lainnya menenangkan penumpang dan memastikan virus tidak menyebar. Sedangkan sang pilot, Choi Hyun Soo (Kim Nam Gil), terus menerbangkan pesawat yang hampir kehabisan bahan bakar karena tidak ada satu negara pun memperbolehkan pesawat penuh virus itu untuk mendarat.



6/45: Lucky Lotto (2022)



Jika ingin tontonan santai dan lucu, cobalah menonton film "6/45: Lucky Lotto" yang mengisahkan tentang seorang anggota militer Korea Selatan bernama Park Chun Woo (Go Kyung Pyo) yang tanpa sengaja menemukan tiket lotere.



Ternyata, tiket itu memenangkan hadiah 5,7 miliar won. Sialnya, tiket itu terbang melewati perbatasan Korea Utara. Ri Young Ho (Lee Yi Kyung), perwira senior Korea Utara menemukan tiket tersebut. Sementara Chun Woo nekat menyebrangi perbatasan demi menemukan tiket loterenya.



Poong, The Joseon Psychiatrist 2 (2023)



Drama "The Joseon Psychiatrist" musim kedua masih menceritakan perjalanan dokter jenius Yoo Se Yeop dengan nama panggilan Poong, yang khusus mengobati penyakit kejiwaan rakyat Kerajaan Joseon.



Dalam menjalankan prakteknya, Poong masih dibantu gadis desa Gyesu bernama Seo Eun Woo (Kim Hyang Gi) yang bercita-cita ingin jadi dokter dan gurunya, dokter kepala klinik Gyesu, Gye Ji han (Kim Sang Kyung) yang sangat peduli dengan warga desanya. (Ant/OL-6)