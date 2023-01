Penyanyi Rock Billy Idol akan dapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame

DI awal tahun 2023, Billy Idol akan mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame.



Menurut laporan dari New York Post, Selasa (3/1), rocker Inggris yang bernama asli William Broad itu dijadwalkan untuk menerima bintangnya pada 5 Januari mendatang.

Akan tetapi, sayangnya cuaca buruk memaksa acara tersebut dijadwal ulang untuk hari berikutnya. Bintang penyanyi "Cradle of Love" akan ditempatkan di 6201 Hollywood Boulevard dan akan mencapai 2.743 bintang Walk of Fame.



Acara ini akan dipandu oleh Lupita Sanchez Cornejo, Ketua Kamar Dagang Hollywood. Acara pembukaan itu juga akan dihadiri bintang lain termasuk artis Shepard Fairey dan rocker Henry Rollins.



Peraih nominasi Grammy tiga kali ini dikabarkan akan diberikan penghargaan dalam kategori Recording, yang dimulai pada tahun 1960.



“Akan ada banyak pemberontak yang berteriak untuk bintang rock favorit mereka Billy Idol ketika dia menerima bintang Walk of Fame yang memang pantas dia terima pada 5 Januari," kata Ana Martinez, produser Hollywood Walk of Fame, menjelang upacara tersebut.



“Sejak awal karirnya, Billy Idol telah menarik hati banyak penggemarnya yang akhirnya dapat mengunjungi bintangnya dan menyaksikan pelantikannya ke Walk of Fame,” imbuhnya.



Billy memulai karir musiknya yang gemerlap di tahun 1970-an sebagai gitaris di band punk rock Chelsea. Namun, Billy pun akhirnya membentuk bandnya sendiri yakni Generation X, yang merupakan mantan rekan band dan bassis Tony James.



Band ini merilis total tiga album yaitu “Generasi X” pada 1978, “Valley of the Dolls” pada tahun 1979, dan pada tahun 1981 mereka merilis “Kiss Me Deadly”, sebelum berpisah pada tahun itu.



Kemudian, Billy pun memutuskan untuk mengejar karir solo segera setelah itu. Dia pindah ke NYC dan bekerja sama dengan gitaris Steve Stevens untuk beberapa proyek.



Billy akhirnya berhasil membuat namanya terkenal setelah tiba di Big Apple, menjadi pemain reguler di MTV dengan lagu-lagu seperti, "White Wedding" dan "Dancing with Myself".



Pada tahun 1983, Billy juga merilis album solo keduanya yang berjudul "Rebel Yell", yang berisi hits seperti "Rebel Yell", "Eyes Without a Face", dan "Flesh For Fantasy". (Ant/OL-6)