CGV akan Tayangkan Konser BTS Secara Global pada Februari

PERUSAHAAN bisnis bioskop CJ, CGV, mengumumkan pihaknya akan menayangkan konser BTS di layar lebar secara global pada Februari mendatang. Hal itu dikutip dari Yonhap, Selasa (3/1).

Film konser bertajuk BTS: Yet To Come in Cinemas itu akan menampilkan aksi panggung BTS pada 15 Oktober lalu dalam konser Yet to Come.

Konser yang diadakan di kota pelabuhan selatan Busan itu digelar untuk mendukung Busan yang menjadi tuan rumah World Expo 2030.

Pada saat itu, penggemar di seluruh dunia berkumpul di Busan Asiad Main Stadium untuk menyaksikan konser besar pertama bagi grup K-pop itu di negara mereka sendiri sejak pandemi covid-19.

Konser itu juga merupakan penampilan BTS dengan formasi lengkap sebelum Jin, anggota tertua mereka, memulai wajib militer, Desember lalu.

CGV mengatakan kru syuting yang merekam konser tersebut menggunakan 14 kamera khusus untuk mendapatkan berbagai bidikan para personel BTS.

Penggunaan kamera itu juga bertujuan untuk menghasilkan versi berkualitas yang dapat ditayangkan di bioskop premium termasuk Layar 4DX, ScreenX, dan 4DX dengan sistem audio canggih.

Menurut perusahaan, film konser berdurasi 103 menit ini akan diputar di bioskop CGV di 110 negara dan wilayah pada 1 Februari 2023. (Ant/OL-1)