Junhoe iKON akan Lakukan Debut di Drama Korea

PENYANYI dan anggota boy grup K-pop iKON Koo Jun-hoe akan melakukan debut layar kaca melalui serial drama Korea bergenre komedi romantis ENA berjudul Bo-ra! Deborah. Hal itu diungkapkan agensi YG Entertainment, beberapa waktu lalu.

"Karena ini adalah serial pertama saya, saya sangat bersemangat dan merasa terhormat menjadi bagian dari karya yang begitu bagus," kata Junhoe melalui agensinya itu, dikutip Selasa (3/1)

Serial ini akan mengikuti kisah romansa antara penulis terkenal dan pelatih kencan bernama Deborah (diperankan oleh Yoo In-na), dan rekan di penerbitan bernama Lee Soo-hyeok (diperankan oleh Yoon Hyun-min).

Koo akan memainkan karakter pendukung bernama Yang Jin-ho, yang digambarkan sebagai seorang pria berusia 20-an yang ramah.

Jin-ho adalah orang yang serba bisa, serta pandai olahraga, menyanyi, dan memasak. Dia tidak memiliki ambisi atau minat khusus dalam hidup, namun masih memimpikan romansa seperti dongeng.

Serial yang dijadwalkan tayang tahun depan itu disutradarai oleh Lee Tae-kon, yang pernah menyutradarai serial rom-com Mad for Each Other dan Hello, My Twenties!.

Cerita Bo-ra! Deborah ditulis oleh A Gyeong, yang pernah menulis naskah untuk serial Mad for Each Other.

Koo memulai debutnya sebagai anggota boy grup beranggotakan enam orang pada 2015 dengan lagu My Type, yang membuat grup tersebut menjadi bintang.

Penyanyi itu mulai berakting tahun lalu dengan mengambil peran dalam film, Even If I Die, Once Again, yang belum dirilis. (Ant/OL-1)