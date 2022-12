8LOOM, Grup J-Pop di Dorama, Sukses Tembus Tangga Lagu Jepang

8LOOM adalah grup idola J-Pop beranggotakan tujuh orang yang pertama kali dihadirkan melalui dorama I'll Be Your Bloom di saluran televisi TBS. Tidak seperti grup idola lainnya, keberadaan mereka di dunia musik bersifat tidak permanen.

Namun, seperti disiarkan Billboard Jepang, lagu-lagu 8LOOM terus menikmati kesuksesan di tangga lagu Negeri Sakura.

Single pertama mereka, Come Again, yang dirilis pada 21 September lalu, mempertahankan posisinya di peringkat tiga selama lima minggu berturut-turut di tangga lagu Heatseekers Songs Jepang Billboard per 30 November.

Single ini juga berada di posisi 49 di tangga lagu Hot 100 Billboard Japan. Tangga lagu tersebut mengurutkan lagu-lagu yang naik dengan cepat dan siap untuk menjadi hit berikutnya, dengan mentabulasi pemutaran radio, unduhan, streaming, dan penayangan video mingguan untuk lagu-lagu di Japan Hot 100.

8LOOM, kemudian melalui single ketiga berjudul Melody, menduduki peringkat satu selama dua minggu berturut-turut di tangga lagu Heatseekers Songs dan mencapai posisi 32 di tangga lagu Hot 100 Japan.

Sementara itu, serial drama I'll Be Your Bloom, yang juga dibintangi aktris Tsubasa Honda merupakan kisah orisinal karya penulis skenario Erika Yoshida, yang memenangkan Penghargaan Mukoda Kuniko ke-40 untuk serial dorama Koisenu Futari (2022).

Dorama ini mengisahkan tokoh bernama Asuka Nakamachi, yang dulunya seorang guru sekolah menengah sampai kemunduran memaksanya untuk pensiun dini.

Serangkaian acara membawanya menjadi ibu asrama tempat tinggal grup idola bernama 8LOOM.

Saat Asuka menghabiskan waktu bersama mereka, dia menjadi lebih dekat dengan mereka dan membantu mereka mencapai kesuksesan.

Anggota 8LOOM diperankan oleh aktor Fumiya Takahashi, Ryubi Miyase, Keito Tsuna, Rintaro Hachimura, Shuto Mori, NOA, dan Koki Yamashita.

Anggota 8LOOM merupakan aktor, musisi, dan penari, telah merilis lagu dan melakukan debut sebagai band di luar drama.

Kegiatan mereka telah melampaui batas-batas serial televisi termasuk penampilan di festival budaya KCON 2022 JAPAN dan tur konser solo.

Laman YouTube 8LOOM bahkan diberi takarir dalam bahasa Inggris, Korea, dan Mandarin, sebagai upaya mereka untuk menjadi grup global.

Pada 2 - 15 November lalu, 8LOOM mengadakan tur multikota pertama dan terakhir mereka bertajuk I'll Be Your Bloom, Let's 8LOOM TOUR ~FIRST and LAST~.

Single keempat berjudul HIKARI debut di posisi 31 Hot 100 Billboard Japan per 30 November, sebuah rekor baru untuk grup.

Pada 2, 3, dan 4 Desember 2022, 8LOOM mengadakan pertunjukan solo bertajuk I'll Be Your Bloom, Let's 8LOOM TOUR ~THE FINAL~ di Tokyo Garden Theatre.

Mereka masih aktif di dunia musik dengan merilis single kelima berjudul Forever or Never pada 7 Desember lalu. (Ant/OL-1)