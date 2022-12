Inilah Film Terakhir Rony Dozer dan Kesan yang Ditinggalkannya

Rony Antonius Setiawan atau yang lebih dikenal dengan nama Rony Dozer telah setahun lalu meninggal dunia akibat serangan jantung.

Sebagai seorang aktor, Rony kerap tampil di beberapa film seperti Jelangkung (2001), 3 Playboy Galau dan Petualangan Lollypop (2013), Drakula Cinta dan Caleg by Accident (2014), The Wedding & Bebek Betutu (2015), Oops Ada Vampir dan Surat Untukmu (2016), Iqro : My Universe (2019), KNK : Santa Claus dari Jakarta (2021), Naga Naga Naga (2022) dan terakhir yang akan tayang ini adalah “Siapa Takut”.

Sosok Rony tampil sebagai RT dalam film bergenre Horror “Siapa Takut” yang akan tayang perdana di FlipflopTV akhir pekan ini. Dalam film ini Rony berperan sebagai sosok yang penuh kharismatik dan penuh tanggung jawab jauh dari kesan humoris yang selama ini melekat dalam dirinya.

Dialah yang mengantar Andre (Muzaki Ramadhan) ke Panti Asuhan Desa Sumber Asih yang terancam tutup akibat masalah keuangan.

Panti asuhan itu baru saja berganti kepemimpinan. Sosok Rara sang pimpinan panti membuat penghuni panti kurang nyaman, bahkan Andre memilih ingin kabur dari panti.

Namun kemudian dia bersama Maudy, Lisda, Mail dan Amy terpaksa harus beradaptasi dengan kepemimpinan bu Rara. Sampai kemudian mereka terpanggil untuk membantu warga desa yang mengalami teror akibat kemunculan hantu-hantu menakutkan dari dalam sebuah sumur tua.

Berdasarkan kecerdikan dan kerja sama apik anak-anak panti, mereka akhirnya berhasil membebaskan para penduduk dari “gangguan” para hantu.

Aktor dan pelawak Indonesia bertubuh tambun ini masih dikenang oleh sahabatnya di SMA Strada Sanjaya (Sekarang Materdei), Pamulang, Tangerang Selatan.

“Rony itu adalah sosok yang supel dalam bergaul, meski ketika itu dia sudah sering tampil di TV, dia tetap bisa bergaul dengan kita-kita. Kami sering main karambol di sebuah taman di Perumahan Pamulang Permai I dan dia biasa-biasa saja ngumpul dengan kita,” kata Eduard, kakak kelas Ronny, Minggu ( 18/12).

Pria yang kerap dipanggil Edo ini mengatakan, Rony ini adalah sosok yang humbble dan mudah bergaul. Karena itu meski dia berada satu kelas di atas Rony, mereka tetap bisa “nyambung”. “Biasanya kalau pulang sekolah kami ngumpul di taman Pamulang main karambol atau ngumpul di rumah kawan. Orang asyik, bahkan setelah dia sukses sebagai aktor pun dia masih kerap mgajak ngumpul, walau karena kesibukannya pernah juga lost contact,” tutur Edo.

Welly, rekan sekelasnya juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, Rony sosok yang biasa-biasa saja kalau di kelas. “Dia orangnya nggak macam-macam., tapi kalau diprovokasi dia mudah terpancing juga. Dulu kan Rony pernah tinggal kelas, lalu di kelas itu ada beberapa yang suka ngeledek, pulangnya ditungguin si Rony, anaknya ketakutan,” cerita Welly mengenang masa SMA. Welly menyatakan meski bertubuh tambun, Rony itu senang sekali olahraga terutama basket.

“Dia itu kan aktif banget di basket. Jadi kita-kita nggak tahu kalau dia itu seorang aktor. Baru kemudian kami tahu dia sering ngisi acara di TVRI, dia bilang acara drama-drama gitu,” tuturnya.

“Namanya baru melejit setelah tampil di Extravaganza. Meski namanya sudah naik, tapi dia tetap ramah bahkan ingatannya sangat baik sama kawan. Satu kali dia tampil di sebuah acara di BSD, pas saya panggil dia langsung nyamperin dan ngobrol lama juga, ya sosok yang ramahlah meski sudah terkenal,” kata Welly. (OL-12)