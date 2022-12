Pieter Anroputra Rilis Album Like You Always Do

SETELAH Incurable Romantic: Can I Talk To You?, penyanyi Pieter Anroputra meluncurkan album baru berjudul Incurable Romantic: Like You Always Do.

Karya ini, seperti diungkap dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (18/12), merupakan album akustik dengan Like You Always Do sebagai single utamanya.

Nada dasar setiap lagu dalam album akustik ini disetel ke frequensi 432Hz, yang berarti 20%-25% tidak sesuai nada.

Penyetelan 432Hz adalah penyetelan musik standar sebelum Inggris menetapkan 440Hz sebagai standar musik boadcasting dan nada konser standar pada London International Music Congress 1955.

Penyetelan 432Hz dikatakan membuat pendengar merasa lebih akrab dengan nada, juga lebih hangat, lembut, damai, dan melankolis.

Pieter membuat album Like You Always Do versi live akustik saat tampil bersama dua vokalis berdarah Maluku, Tessalonika Latuheru dan Roland Rogers, yang kala itu menciptakan harmoni vokal.

Musik dari album ini diaransemen sesederhana mungkin, menggunakan gitar akustik, piano dan vokal, beberapa lagu dengan bass dan cajon. Pieter ingin membuat pendengar fokus pada lirik dan notasi saja.

Pieter menyelesaikan pekerjaan musiknya sendiri, mulai dari penulisan lagu, rekaman, hingga mixing dan mastering.

Kali ini, karyanya tidak akan diterbitkan di bawah perusahaan sebelumnya, Autopilot Records, tetapi bekerja sama dengan perusahaan jaringan dan hiburan digital global, Collab Asia.

Seperti album sebelumnya, artwork album ini masih menggunakan mawar dan sepatu emas perempuan. Ini adalah pernyataan yang menggambarkan cinta (mawar) dan kesiapan atau kemauan (sepatu emas) sebagai poin untuk maju dalam hidup.

Seniman dari Institut Kesenian Jakarta Ignatius Timothy membuat artwork untuk album ini dengan sebuah konsep. Dia mampu menginterpretasikan lirik lagu-lagu Pieter yang bertema cinta. (Ant/OL-1)