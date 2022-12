Paramore Rilis Single The News

GRUP musik Paramore merilis lagu terbaru berjudul The News, yang merupakan bagian dari album keenam mereka yang akan datang, This is Why.

The News menjadi salah satu lagu Paramore yang paling mencolok, dinamis, dan enerjik.

Lagu tersebut menyorot dinamika antara drummer Zac Farro dan gitaris Taylor York, sementara lirik yang dibawakan Hayley Williams menggambarkan perasaan cemas dan tidak berdaya yang datang dari keinginan untuk tetap up to date dengan peristiwa terkini, bercampur beban emosional karena kewalahan dengan siklus berita 24 jam.

Baca juga: Paramore Siapkan Album Keenam

Williams mengatakan The News merupakan salah satu lagu yang diproduksi cukup cepat dan terasa menyenangkan sejak awal.

Menurutnya, ini seperti medium yang menyenangkan antara ciri khas nuansa gelap klasik Paramore dan sesuatu yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.

"Melihat Zac merekam trek drumnya untuk lagu ini adalah salah satu kenangan favorit saya di studio. Liriknya menjelaskan makna lagu itu sendiri," ujar Williams melalui siaran resmi, yang dikutip Minggu (18/12).

Trio pemenang Grammy ini akan melakukan tur global mereka pada musim semi 2023 untuk mendukung album This is Why, dimulai dari Amerika Selatan pada Maret, dilanjutkan dengan Inggris pada April, dan Amerika Utara mulai Mei.

Album This is Why akan diluncurkan pada 10 Februari 2023. (Ant/OL-1)