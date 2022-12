Warner Bros Rilis Cuplikan Perdana Film Barbie

CUPLIKAN resmi film 'Barbie' karya Greta Gerwig dirilis oleh Warner Bros. Film ini dibintangi oleh Margot Robbie sebagai boneka fesyen dengan nama yang sama.

Cuplikan tersebut menampilkan Barbie dan Ken yang terjebak di dunia nyata. Barbie pun menemukan tantangan menjadi wanita hidup.

Dalam film itu, Robbie beradu peran dengan Ryan Gosling, yang berperan sebagai Ken. Selain Robbie dan Gosling, pemeran lain yang bergabung dalam film ini adalah Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya and Jamie Demetriou.

Hari Nef ("And Just Like That", "You") dan Alexandra Shipp ("Tick, Tick … Boom!") juga akan bermain dalam film tersebut sebagai pemeran pendukung. Noah Baumbach ("Lady Bird" dan "Little Women") menjadi penulis naskah film ini.

Barbie mulai diproduksi awal tahun ini di London dan selesai pada bulan Juli. Sementara itu, pada tahun 2019, Robbie pernah mengatakan pentingnya mengangkat Barbie ke layar lebar.

"Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menyebarkan hal-hal positif di dunia dan kesempatan untuk menjadi aspiratif bagi anak-anak yang lebih muda," kata Robbie.

Barbie akan tayang perdana di bioskop pada 21 Juli 2023.(Ant/OL-5)