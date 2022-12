Kaleb J Gandeng Sezairi Hadirkan It's Only Me dengan Nuansa Baru

MUSISI Indonesia, Kaleb J, menutup tahun ini dengan mengumumkan kolaborasi dengan musisi asal Malaysia Sezairi untuk menghadirkan single It's Only Me dengan nuansa baru.

It's Only Me sebelumnya merupakan lagu yang populer di media sosial dan bahkan digemari iramanya yang sendu.

Di tangan Kaleb J dan Sezairi, lagu It's Only Me direalisasikan menjadi lagu yang lebih romantis saat didengarkan.

Suasana itu diciptakan lewat iringan gitar yang dimainkan Sezairi dan dentingan keyboard yang dimainkan Kaleb J.

"Ini salah satu surprise yang menyenangkan sepanjang perjalanan bermusikku yang tidak pernah bakal aku lupakan,"kata Kaleb J dalam siaran pers, dikutip Kamis (15/12).

Selain It's Only Me, keduanya juga berkolaborasi dalam single It's You, yang juga tidak kalah romantis membawa perasaan hangat bagi pendengarnya.

Kedua lagu ini direkam Kaleb J dan Sezairi di Passion Vibe Compound di Jakarta.

Sementara, proses Mixing maupun Mastering diserahkan kepada Reyner Fedinand dari Studioomrey.

"Bekerja sama dengan Kaleb J adalah momen yang sangat magical. Aku merasa seolah suara kami berdua tahu apa yang harus dilakukan saat kami berdua bertemu di studio," ujar Sezairi menceritakan pengalaman duet bersama Kaleb J.

Meski berkolaborasi, keduanya tetap menonjol dengan ciri khas dan warna musik masing-masing sehingga pengalaman duet musisi lintas negara itu menjadi sangat berkesan.

"Sezairi punya warna tersendiri yang aku suka, dan ternyata saat kedua warna itu dikombinasikan, jadinya seru banget!" kata Kaleb dengan bersemangat.

Sebenarnya, dua karya duet itu sudah dirilis sejak November 2022 lewat perilisan di kanal YouTube milik Passion Vibe dan Sezairi.

Namun, kini, kolaborasi itu disempurnakan dengan kehadiran bentuk audio dan dapat didengarkan pecinta musik lewat berbagai digital streaming platform di Indonesia. (Ant/OL-1)