Lyodra Menangkan Penghargaan Asia Celebrity 2022

PENYANYI Lyodra Ginting memenangkan penghargaan kategori Asia Celebrity di ajang Asia Artist Awards (AAA) 2022 yang digelar di Nagoya, Jepang, Selasa (13/12).

Lyodra, melalui laman Instagramnya, mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih pada orang-orang yang mendukung dirinya selama ini termasuk para penulis lagu, musikus, manajemen, keluarga dan para penggemar.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya, untuk berdiri di sini menghadiri dan juga menerima penghargaan ini. Saya sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap karya saya. Pencapaian saya saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan orang-orang hebat dan tulus yang telah mempercayai saya sejak saya memulai karier saya," tulis dia.

Dalam gelaran AAA 2022, Lyodra berkesempatan tampil menyanyikan lagu Sang Dewi, yang sebelumnya dipopulerkan penyanyi Titi DJ.

Seperti disiarkan Koreaboo, selain Lyodra, sejumlah musisi dan artis yang juga memenangkan kategori penghargaan serupa untuk penyanyi yakni grup idola K-pop ITZY dan grup idola asal Jepang BE:FIRST. Sementara untuk aktor yakni Kim Seon-ho, Yuri, PP Krit, dan Billkin Putthipong.

Sementara itu, grup vokal dan tari asal Jepang THE RAMPAGE from EXILE TRIBE membawa pulang penghargaan kategori Best Artist (Singer).

Pemimpin grup Likiya mengucapkan terima kasih atas dukungan para penggemar hingga mereka bisa mendapatkan penghargaan ini dan pernyataan senada diungkapkan rekannya, Ryu dalam bahasa Korea.

Asia Artist Awards merupakan upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh surat kabar bisnis yang berbasis di Korea Selatan, Money Today, dan merek media globalnya StarNews dan MTN.

Penghargaan diberikan untuk menghormati prestasi luar biasa dan kontribusi internasional artis Asia di televisi, film, dan musik. (Ant/OL-1)