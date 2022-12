Emotional Oranges Rilis Album The Juice Vol. III

DUO R&B misterius asal Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Emotional Oranges, akhir pekan lalu, merilis album terbaru mereka yang telah sangat ditunggu-tunggu, The Juice Vol. III.

Album ini menjadi penutup era The Juice mereka, yang diawali dengan The Juice Vol. I, yang dirilis pada Mei 2019 dan The Juice Vol. II, yang dirilis pada November 2019.

Kedua album itu sukses mengumpulkan lebih dari 400 juta stream secara global dan membawa mereka tampil di berbagai belahan dunia termasuk Amerika Utara, Inggris, Eropa, Asia, dan Australia.

Baca juga: Emotional Oranges Rilis Single Bounce

"Sungguh tidak percaya kami akhirnya bisa mengatakan ini, namun selamat datang kepada proyek terakhir di trilogi Juice kami," ujar Emotional Oranges – yang hanya dikenal lewat inisial A+V – lewat media sosial.

"Akhir dari sebuah era." lanjut mereka.

Album The Juice Vol. III menjadi album pertama Emotional Oranges sebagai musisi independen. Sebanyak delapan lagu mengisi The Juice Vol. III termasuk single-single yang sebelumnya telah dirilis yaitu Make Me Wanna, Bounce, dan Petty.

Berbagai lagu kolaborasi dengan sederet musisi ternama termasuk Vince Staples, Becky G, Kiana Lede, dan Chiiild telah mereka rilis.

Emotional Oranges berhasil menarik perhatian para pencinta musik global lewat single perdana mereka Motion. Sejak itu, beragam prestasi telah mereka capai — musik mereka difitur di seri televisi Love Island dan Gossip Girl HBO, tiket tur Amerika Serikat dan Eropa mereka habis terjual, dan mereka sukses membangun sebuah fanbase global.

Saat ini Indonesia masuk ke Top 10 Streaming Market Emotional Oranges bersama Filipina, India, dan Malaysia.

Single yang telah dilepas dari album ini, yaitu Make Me Wanna, Bounce, dan Petty, meraih dukungan fenomenal di Asia dan membuka jalan untuk album The Juice Vol. III – lagu-lagu tersebut masuk ke playlist New Music Friday Spotify di 8 pasar di Asia termasuk Indonesia.

Emotional Oranges menjadi cover playlist Future Indie Resso Indonesia, difitur di Billboard Indonesia, Rolling Stone India, dan Esquire Singapore, serta masuk ke lebih dari 10 radio Top 40 di Asia.

Sangat sedikit informasi yang tersedia di luar sana terkait duo R&B/Pop yang berbasis di Los Angeles, AS ini. Namun, banyak yang berspekulasi Emotional Oranges dibentuk saat pelatih vokal Adele dan engineer Drake bertemu di sebuah acara batmizah di sebuah bar pada 2017.

A+V disebut oleh para kritikus dan pencinta musik sebagai sebuah duo musik yang eksperimental dan futuristik. Sound mereka didaulat sebagai manifestasi sempurna dari perpaduan berbagai genre yaitu R&B alternatif, soul, dan funk.

Mereka turut dihujani pujian dari berbagai publikasi ternama termasuk Complex, Fader, Paper, VICE, Highsnobiety hingga Hypebeast, BBC1, MTV dan sebagainya. Uniknya, keduanya masuk ke daftar musisi baru yang menjanjikan tanpa menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya.

Dua single perdana mereka, Motion dan Personal, dengan mudah menarik perhatian para pencinta musik dunia.

Album The Juice Vol. I dan Vol. II juga telah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta stream secara global. Melalui berbagai kolaborasi dengan musisi-musisi ternama seperti Vince Staples, Channel Tres, Kiana Ledé, Becky G, dan sebagainya, Emotional Oranges terus maju dan mendobrak berbagai batasan melalui musik mereka.

Menutup tahun ini dengan album The Juice: Vol. III yang dinanti-nanti, Emotional Oranges telah mencapai puncak baru di karier mereka yang terdengar jelas lewat lagu-lagu terbaru mereka dan siap untuk menjalani tur 23 kota bertajuk The Pulp Fiction Tour 2023, yang akan berlangsung mulai dari akhir Februari 2023 hingga akhir Maret 2023 di Amerika Utara. (RO/OL-1)