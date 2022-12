Kristo Immanuel Mengaku Tertantang Main Teater

KRISTO Immanuel mengaku merasa tertantang saat ditawari tampil di panggung teater untuk pertama kali sebagai sosok Erwin dalam drama musikal Cek Toko Sebelah.

"Sebuah challenge, pastinya. Karena biasanya saya di balik kamera. Sekarang saya tidak bisa berlindung di balik kamera. Tidak bisa diedit juga, jadi kalau tidak lucu ya sudahlah," ungkap Kristo saat dijumpai di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (9/12).

Kendati demikian, Kristo mengatakan ini merupakan pengalaman yang sangat menarik. Terlebih lagi, peran Erwin merupakan karakter yang ikonis di film Cek Toko Sebelah garapan Ernest Prakasa.

Baca juga: Dion Wiyoko Harus Melucu di Cek Toko Sebelah 2

"Sebuah pengalaman yang sangat menarik ya. Karakter Erwin ini juga adalah karakter yang sangat ikonis. To be honest juga, pas gue nonton Cek Toko Sebelah, I'm in love with the character," jelas Kristo.

Saat ditawari menjadi Erwin dalam versi musikal Cek Toko Sebelah, Kristo pun mengatakan bahwa dirinya sangat senang. Terlebih karena Ernest, yang sebelumnya dalam film juga memerankan karakter Erwin, juga mengizinkannya untuk menciptakan tokoh Erwin sesuai dengan keinginannya.

"Saat dapat peran itu, gue sangat-sangat senang banget. Koh Ernest juga sempat gue tanya gimana caranya supaya bisa dapat rasa yang sama dengan Erwin. Terus Koh Ernest bilang make your own Erwin. Jadi gue sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan," kata Kristo.

Di sisi lain, Ernest menjelaskan pertimbangan pemilihan karakter dalam teater musikal ini adalah karena Jakarta Movin menginginkan regenerasi.

Sehingga, mereka pun menggabungkan para pemain yang sudah berpengalaman dalam berteater dengan para pendatang baru di dunia tersebut.

"Pertimbangan karakter pastinya karena Jakarta Movin mau regenerasi ya. Jadi harus mix antara yang memang sudah berpengalaman dan yang belum," tutur Ernest.

"Misal Morgan dengan Kristo. Morgan kan sudah beberapa kali merasakan panggung musikal. Nah Kristo belum sama sekali. Background dia lebih ke konten kreator, komedian. Lalu mereka di-blend," pungkasnya.

Teater musikal Cek Toko Sebelah dimulai hari ini hingga 11 Desember di Taman Ismail Marzuki, Teater Jakarta. Pertunjukan tersebut pun akan digelar dua kali dalam sehari yakni pukul 14.00 dan 19.00 WIB. (Ant/OL-1)