Serial Drama Terbaru Song Hye Kyo akan Jadi Penutup 2022

SERIAL drama Korea teranyar dari aktris Song Hye Kyo akan menjadi penutup 2022. Drama berjudul The Glory itu akan dirilis pada 30 Desember di Netflix.

Serial ini bercerita tentang seorang perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan masa kecilnya.

Song Hye Kyo akan beradu akting dengan Lee Do Hyun dengan karakter yang berbeda dari peran yang pernah ia mainkan sebelumnya.

Baca juga: Song Hye Kyo Reuni dengan Penulis Descendants of the Sun di The Glory

Selain penampilan kedua aktor tersebut, The Glory menjadi serial Korea yang ditunggu oleh para penggemar karena menggandeng penulis Kim Eun-sook, yang terkenal dengan karya-karyanya seperti Guardian: The Lonely and Great God, Descendants of the Sun, dan The King: Eternal Monarch.

The Glory juga disutradarai oleh An Gil-ho, yang sebelumnya menyutradarai Stranger, Happiness, dan Memories of Alhambra.

Serial ini juga akan menjadi reuni Song Hye-Kyo dengan penulis Kim Eun-sook setelah keduanya bekerja sama dalam drama Korea populer Descendants of the Sun, yang mempertemukan Song dengan Song Joong Ki, pria yang pernah menjadi suaminya di kehidupan nyata.

Kali ini keduanya akan mempersembahkan cerita yang luar biasa, penuh dendam, tapi juga menawan.

Dalam poster perdananya, The Glory memikat penggemar dengan potret Song Hye-Kyo (Dong-eun) duduk sendiri di bawah pohon rindang yang misterius.

Kalimat puitis, 'Tak ada belas kasihan, tak ada kemenangan' dan detail bunga yang menjuntai mengisyaratkan sebuah kisah balas dendam yang kelam dan terencana dengan sempurna oleh Dong-eun, yang akan membuat penonton betah menontonnya.

Sutradara An Gil-ho menuturkan The Glory terasa seperti sebuah karya literatur yang dipersiapkan dengan penuh perhitungan, merujuk kepada serial yang memberikan nuansa puitis dan mitologi tragis. (Ant/OL-1)