Cuplikan Perdana Indiana Jones: Dial of Destiny Dirilis

FILM kelima dari franchise Indiana Jones, menampilkan jajaran pemain hingga judul baru bertajuk Indiana Jones: Dial of Destiny.

Film yang disutradarai James Mangold itu dibintangi Harrison Ford, yang kembali sebagai petualang untuk film Indiana Jones terakhirnya, bersama Phoebe Waller-Bridge.

Ford memainkan karakter utama dalam film itu empat kali sebelumnya, di Raiders of the Lost Ark (1981), Temple of Doom (1984), The Last Crusade (1989), dan The Kingdom of the Crystal Skull (2008), yang semuanya diarahkan oleh Steven Spielberg.

Film ini menggunakan teknologi de-aging untuk sequence pembukaannya, yang dilaporkan berlatarkan tahun 1944, sekitar delapan tahun setelah peristiwa Raiders of the Lost Ark, yang dirilis pada 1981.

Setelah sequence tersebut, narasi film akan melompat ke 1969 dengan Ford sebagai bintang utama untuk sebagian besar aksi film.

"Kami memiliki kisah yang sangat lekat dan manusiawi untuk diceritakan, serta film yang akan memberikan keseruan buat Anda," kata Ford, dikutip dari The Hollywood Reporter, Kamis (8/12).

Di acara D23, September lalu, Ford berkata dia tidak akan memainkan karakter itu lagi setelah film ini.

"Ini dia! Aku tidak akan jatuh cinta padamu lagi (Indiana Jones)!" seru Ford.

Selain Ford dan Waller-Bridge, The Dial of Destiny akan dibintangi oleh Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Rene Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore, dan Mads Mikkelsen.

Film ini diproduksi oleh Kathleen Kennedy, Frank Marshall dan Simon Emanuel. Sementara, Spielberg - yang menyerahkan kendali penyutradaraan ke Mangold untuk film ini - adalah produser eksekutif bersama dengan George Lucas.

Komposer John Williams, kembali terlibat dalam penyusunan score untuk petualangan Indy yang kelima ini.

Indiana Jones: Dial of Destiny dijadwalkan rilis pada 30 Juni 2023. (Ant/OL-1)