Tutup Tahun 2022, Derai Rilis On My Way

DUO penyanyi alternative pop asal Sukabumi, yang tergabung dalam Derai, menghadirkan karya teranyar mereka On My Way menutup akhir 2022.

Lagu berbahasa Inggris itu menjadi lagu ketiga dari grup yang terdiri dari Ica dan Rai itu di 2022.

On My Way, awalnya, ditulis secara pribadi dari Ica untuk Rai. Komunikasi yang intensif menjadikan satu sama lainnya mengetahui beberapa permasalahan yang dihadapi masing-masing.

"Single ini memiliki pesan di mana Ica ingin meraih Rai untuk menghadapi permasalahan bersama-sama agar terasa lebih mudah," ujar Derai dalam siaran pers, dikutip Selasa (6/12).

Masih berhubungan dengan karya-karya sebelumnya yang menggambarkan bahasa-bahasa kasih. Lagu On My Way menggambarkan salah satu bahasa kasih berupa elemen act of service.

Sementara dua lagu yang sebelumnya dirilis yakni Relate to You merepresentasikan physical touch serta In My Blood yang menggambarkan elemen word of affirmation.

Untuk On My Way, ini menghadirkan nuansa elektro dengan lirik yang romantis.

Lagu berdurasi hampir tiga menit itu direkomendasikan Derai untuk dinikmati di malam hari.

Derai mempercayakan Ankadiov untuk menjadi produser di karya mereka kali ini.

Sementara dari segi vocal director, Ica dan Rai kembali mempercayakan Kamga Mo untuk mengarahkan mereka.

Selanjutnya pada bagian mixing dan mastering keduanya melibatkan Ivan Gojaya serta Dimas Pradipta.

Karya ini disiapkan juga untuk menjadi bagian dari album mini Derai yang akan rilis di 2023.

Lagu On My Way juga dirilis dengan visualizer khusus yang bisa dinikmati di kanal YouTube resmi milik Derai.

Duo itu berharap karya penutup akhir tahunnya itu bisa diterima dengan hangat oleh pecinta musik di Tanah Air.

"Harapannya bagi pendengar lagunya sendiri agar mereka dapat meraih dan menjaga orang yang ia sayangi dengan caranya masing-masing," tutup Derai.

On My Way kini dapat dinikmati di seluruh digital streaming platform di Indonesia. (Ant/OL-1)