Cukilan dari Novel Terbaru Salman Rushdie Dirilis

PENULIS Salman Rushdie, Senin (5/12), merilis cukilan dari novel barunya, empat bulan setelah dia terluka parah karena penusukan di New York.

Majalah The New Yorker menerbitkan cukilan secara daring berjudul A Sackful of Seeds dari novel ke-15 Rushdie, yang berjudul Victory City, yang dijadwalkan terbit pada Februari mendatang.

Buku itu berkisah tentang seorang perempuan dari abad ke-14 dari wilayah yang kini menjadi India.

The New Yorker mengatakan cukilan itu akan diterbitkan dalam edisi cetak mereka pada 12 Desember dan akan dijual pada Senin (5/12),

Rushdie, warga Inggris kelahiran India, lewat Twitter mengonfirmasi bahwa apa yang dirilis majalah itu merupakan cukilan dari buku Victory City.

Ini merupakan kali pertama sejak 9 Agustus Rushdie mengunggah sesuatu di Twitter. Dia melakukannya kala itu untuk mempromosikan buku barunya yang akan terbit pada Februari 2023.

Tiga hari kemudian, Rushdie naik panggung untuk memberi kuliah umum di Chautauqua, New York, ketika seorang pria muda naik panggung dan menusuknya berulang kali.

Penulis berusia 75 tahun itu, yang kerap menerima ancaman pembunuhan, setelah bukunya The Satanic Verse dirilis pada 1988, mengalami luka tusuk di leher dan perut. (AFP/OL-1)