YG Entertainment Sebut belum Ada Kepastian Mengenai Comeback Taeyang

BEREDAR kabar bahwa Taeyang BIGBANG akan melakukan comeback dengan merilis album solo pada awal tahun depan. Nanum kabar itu dibantah oleh YG Entertainment, yang mengungkapkan hal tersebut belum diputuskan.

Mengutip laporan dari Soompi, Senin (5/12), JTBC melaporkan bahwa menurut beberapa sumber dari industri, Taeyang dikabarkan sedang bersiap merilis album solo terbarunya pada Januari 2023 mendatang.

Menanggapi kabar tersebut, agensi BIGBANG, YG Entertainment, segera memberi konfirmasi. Mereka mengatakan bahwa belum ada keputusan terkait album solo terbaru dari Taeyang.

"Belum ada yang diputuskan," ungkap agensi itu.

Kendati demikian, jika Taeyang memang benar melakukan comeback pada Januari mendatang, itu akan menandai perilisan solo pertama Taeyang dalam hampir enam tahun.

Taeyang terakhir kali merilis comeback solo dengan album White Night pada Agustus 2017 lalu.

Taeyang sendiri pertama kali debut bersama grup BIGBANG pada 2006 di bawah naungan agensi YG Entertainment. Taeyang kemudian pertama kali merilis album solo pada 2008 lalu. Taeyang merilis album Hot dengan lagu Only Look at Me sebagai lagu utamanya.

Kemudian, Taeyang pun dikabarkan menikah pada Februari 2018. Dia pun melangsungkan pernikahan dengan aktris Min Hyo Rin. Pada 2021 lalu, Taeyang pun dikabarkan telah memiliki anak. (Ant/OL-1)