Desain Terbaru T-Shirt Amal UT Peace For All Diluncurkan

BANYAK pihak meyakini bahwa t-shirt memiliki kekuatan untuk mengekspresikan gagasan pemakainya, serta mampu membangkitkan empati sekaligus menyebarkan pesan secara luas. Hal itu juga diamini UNIQLO, perusahaan ritel global terkemuka dari Jepang.

Untuk membantu menciptakan masa depan yang damai, UNIQLO secara aktif merangkul individu-individu yang mendukung proyek Peace For All dan telah mendedikasikan ruang di toko-tokonya di seluruh dunia untuk mengingatkan para pelanggan akan mereka yang membutuhkan bantuan.

Siapa pun dapat ambil bagian dalam inisiatif ini dengan mengenakan UT (UNIQLO T-shirt) Peace For All favorit mereka. Perusahaan yang berpusat di Tokyo ini mengharapkan agar proyek tersebut dapat terus berlanjut dengan sukses di masa depan.

Tiga desain baru untuk proyek t-shirt amal UT Peace For All diluncurkan, Jumat (2/12). Koleksi terbaru ini menghadirkan berbagai grafik istimewa dari sejumlah kolaborator yang memiliki hubungan erat dengan UNIQLO, seperti Peanuts (karakter komik), ahli keramik Lisa Larson, serta sebuah desain yang menampilkan foto orisinal yang diambil oleh sutradara film terkemuka, Wim Wenders.

Seperti koleksi sebelumnya, donasi yang terkumpul dari proyek T-shirt Amal Peace For All di Indonesia akan dialokasikan untuk Save the Children Indonesia (Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 371/HUK-PD/2022).

UNIQLO pertama kali meluncurkan proyek Peace For All pada 17 Juni 2022, dengan mengusung konsep bahwa sebuah t-shirt dapat membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di Indonesia, hingga November 2022, proyek ini berhasil menjual sebanyak 20 ribu t-shirt.

Sejauh ini, secara global terdapat 20 kolaborator yang telah menyatakan dukungannya untuk tujuan proyek ini, yaitu praying sincerely for world peace and taking action. Semua kolaborator menyisihkan waktu dan tenaga mereka untuk menciptakan t-shirt unik dengan desain orisinal. Ketiga UT baru ini akan tersedia di Indonesia mulai Jumat (16/12) mendatang.

"Saya tidak pernah melihat cakrawala yang lebih luas dalam hidup saya selain pada hari itu di gurun pasir Australia Barat. Dan saya percaya bahwa di penghujung jalan tersebut, dan di balik cakrawala itu, kita bisa menemukan masa depan yang damai," kata Wenders.

Wim Wenders adalah salah satu sutradara film ternama saat ini yang pernah memenangkan penghargaan Palm D’Or untuk filmnya, Paris, Texas, dan lebih dari 20 penghargaan internasional untuk Wings of Desire. Film-film dokumenternya telah menerima tiga nominasi Oscar dan baru-baru ini ia dianugerahi penghargaan Praemium Imperiale. Karya-karya fotonya telah dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia. (J-2)